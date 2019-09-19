19 сентября 2019 года

Владимир Котов: Все обязательства по инвестпроекту выполнили

Нынешней весной Fishnews побывал на стройке современного перерабатывающего завода, который в скором времени готовится ввести в строй «Камчаттралфлот». В преддверии запуска гендиректор компании Владимир Котов рассказал, как создавался этот проект под инвестквоты.

Первую рыбу для обкатки оборудования в стенах нового завода камчатская компания планирует принять в конце сентября. А в октябре уже запланирован запуск всего производства.

«Основная для нас позиция – собственная белорыбица: минтай, треска, камбала. Сейчас мы готовимся к запуску нового завода, где все технологические линии спроектированы специально под переработку такой рыбы. Поскольку это проект под инвестиционные квоты (завод типа «М»), мы рассчитываем, что с его сдачей получим и дополнительные ресурсы – минтай, а также охотоморскую сельдь», – рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» генеральный директор «Камчаттралфлота» Владимир Котов.

После ввода в строй новый завод сможет обеспечить круглогодичную занятость около 350 человек. Для работы с современным европейским рыбоперерабатывающим оборудованием, а также с котельной, водоочистными сооружениями и т.д., были открыты новые должности, добирали людей. «Все вакансии закрыли за счет местных жителей, из других регионов мы привлекаем только рыбообработчиков – в основном с Алтая и из Бурятии», – отметил собеседник издания.

На заводе компания будет производить много новых для себя видов продукции, в том числе филе и фарш, рыбную муку и рыбий жир. Вопросу подбора оборудования уделили особое внимание. «Эта серьезная задача была возложена на моего заместителя по производству – Сергея Павловича Быкова, который имеет огромный опыт работы в этой сфере, – рассказал Владимир Котов. – При изучении рынка перерабатывающего оборудования он посещал различные выставки, где были представлены лучшие образцы зарубежной и российской техники. Познакомившись со всеми, мы выбрали несколько оптимальных предложений и сделали свой выбор».

В результате список брендов, которыми усилили камчатскую переработку, включает такие известные имена, как Baader, Gea Refrigeration, Ostergaard, Steriflow и др. «Могу сказать, что на наше строящееся предприятие уже приезжали представители бизнеса из Японии, Китая и, увидев «начинку» завода, сразу выразили готовность приобретать в будущем нашу продукцию, так как производиться она будет на лучшем оборудовании, – обратил внимание гендиректор «Камчаттралфлота». – Экспортная составляющая у нас будет присутствовать обязательно: есть рекомендации регулятора, что отрасль должна увеличивать экспортную выручку».

Запуск нового завода под инвестквоты произойдет на год раньше первоначального графика и позволит камчатскому предприятию более чем в два раза увеличить мощности производства. В «Камчаттралфлоте» подчеркивают: в том, что ожидание этого момента удалось настолько сократить, – заслуга всего коллектива предприятия.

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