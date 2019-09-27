27 сентября 2019 года

Рыбный бизнес призвал сохранить концепцию по налогам

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников попросила сохранить концепцию поправок в Налоговый кодекс. Отказ от уже согласованного с бизнесом варианта в сочетании с крабовыми аукционами и введением торгов по другим объектам промысла приведет к обвальному спаду инвестиций, заявили в ВАРПЭ.

Напомним, что первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов дал Минсельхозу, Минфину и ФАС поручение по налоговому регулированию в рыбной отрасли. Ведомствам была поставлена задача до 24 сентября передать в правительство согласованные предложения по доработке законопроекта о сборе за пользование водными биоресурсами и ЕСХН.

Обращение по этому вопросу направил первому вице-премьеру – министру финансов президент ВАРПЭ Герман Зверев. Ассоциация выступила за сохранение изначальной концепции поправок в Налоговый кодекс РФ, рассказали в пресс-службе ВАРПЭ.

О льготах для градообразующих

«Рыбопромышленные объединения считают необоснованным предложение об отмене налоговых льгот в отношении градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, рыболовецких артелей (колхозов)», – заявили в ВАРПЭ.

В стране работает свыше 80 предприятий такой организационно-правовой формы, они находятся в основном в отдаленных прибрежных регионах и оказывают значительную финансовую поддержку населенным пунктам, обратили внимание в ассоциации. ВАРПЭ также напомнила о поручении президента по сохранению льгот для этой категории организаций.

О едином сельхозналоге

Объединение считает целесообразным сохранить режим ЕСХН в отрасли. Этот налоговый инструмент сочетает в себе высокую фискальную эффективность и стимулирующую к инвестициям направленность, отметили в ВАРПЭ. С 2010 г. поступления по единому сельхозналогу выросли с 769 млн рублей до 6 130 млн рублей, в то время как поступления по налогу на прибыль увеличились с 1 946 млн рублей до 4 134 млн рублей.

О ставках сбора

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников указала на высокие социально-экономические риски пересмотра ставок сбора с учетом накопленной инфляции с 2004 г. Такой подход, по мнению отраслевого объединения, неприемлем методологически, так как определенные в 2004 г. ставки сбора были необоснованно завышены (налоговая нагрузка в отрасли с учетом определенных в 2004 г. ставок сбора выросла до 21% от выручки – потребовалось установить льготу).

«Новые ставки сбора, согласно первоначальной концепции изменений в Налоговый кодекс, для добытчиков минтая в Охотском море остались неизменными – 3500 рублей, а вот для добытчиков краба и горбуши в Дальневосточном бассейне выросли до 80 000 рублей и 7900 рублей за тонну соответственно. Если же учесть показатели инфляции и рентабельности, как предлагает Силуанов, то ставки станут еще выше: за минтай придется заплатить уже 12 273,18 рубля, за горбушу - 12 273 рубля, а на треску ставка сбора подскочит до 17 000 рублей. Поступления от ставок сбора после таких поправок вырастут с 2,24 млрд рублей до 52,45 миллиарда, а общая налоговая нагрузка на отрасль возрастет с 46 млрд рублей до около 100 млрд рублей. Исходя из первоначальных предложений Минсельхоза, она должна была увеличиться на 12-14 миллиардов», – отметил президент ВАРПЭ.

В обращении говорится, что в период до 2022 г. кредиторская заложенность предприятий отрасли возрастет с 90 млрд рублей до 300 млрд рублей, поэтому не запланированное при заключении кредитных соглашений и утверждении инвестиционных проектов увеличение налоговой нагрузки парализует инвестиционную активность в отрасли и приведет к дефолтам предприятий.

«Отказ от согласованной с бизнес-сообществом концепции поправок в Налоговый кодекс в сочетании с уже введенными аукционами на добычу крабов и предлагаемым ФАС России введением аукционов на добычу всех водных биологических ресурсов приведут к обвальному спаду инвестиций, а значит – к выпадающим доходам федерального бюджета», – считает Герман Зверев.

Аналогичное обращение Антону Силуанову направил также президент Общероссийского объединения работодателей-рыбопромышленников Сергей Тимошенко.

Напомним, что Росрыболовство и ФАС сообщили Fishnews о том, как выполняется поручение первого вице-премьера – министра финансов. От Минфина ответа на запрос на момент подготовки публикации не поступило.

Fishnews