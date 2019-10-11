11 октября 2019 года

Власти обещают защиту для инвестиций

Правительство одобрило основные подходы законопроекта о защите и поощрении капиталовложений. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил доработать документ в течение двух недель для внесения в Госдуму.

Закон о защите и поощрении капиталовложений предполагается принять в осеннюю сессию парламента, сообщил журналистам первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Основная задача этого законопроекта заключается в том, что мы гарантируем стабильность и неизменность ключевых параметров законодательства, которые влияют на инвестиции, на новые капиталовложения», – заявил глава Минфина по итогам заседания правительства.

Антон Силуанов рассказал об основных положениях законопроекта. Первое – обеспечить стабильность по всем нормам, непосредственно влияющим на инвестиционную окупаемость проектов. Предлагается не применять ухудшающие положения в течение трех лет после введения таких норм, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта правительства.

Второе – планируется заключать специальные соглашения с предпринимателями, которые вкладывают от 1,5 млрд рублей инвестиций. «Эти соглашения будут гарантией для неизменности отдельных налогов, законодательства в области технического регулирования, градостроительного регулирования – всего того, что беспокоит наших предпринимателей», – поделился подробностями первый вице-премьер – министр финансов.

При этом соглашения будут предусматривать ответственность и для бизнеса, и для государства. «В случае нарушения со стороны государства будет возмещен материальный ущерб. Точно так же мы будем требовать и выполнения обязательств по инвестиционным проектам со стороны наших предпринимателей», – обратил внимание Антон Силуанов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы положения законопроекта вступили в силу начиная со следующего года», – добавил он.

В марте на съезде РСПП президент Владимир Путин заявил, что нужно ускорить работу по законопроекту о защите и поощрении капиталовложений. Примечательно, что в этом же день правительство одобрило проект федерального закона о выставлении на аукцион долей квот вылова крабов. Бизнес-сообщество неоднократно отмечало, что такие изменения создают риски для инвестиционного климата в рыбной отрасли. Тем не менее 1 мая 2019 г. закон о крабовых аукционах был принят. 7 октября стартовали первые торги.

Fishnews