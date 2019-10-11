Новости
Правительство одобрило основные подходы законопроекта о защите и поощрении капиталовложений. Фото пресс-службы кабмина

Власти обещают защиту для инвестиций

Правительство одобрило основные подходы законопроекта о защите и поощрении капиталовложений. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил доработать документ в течение двух недель для внесения в Госдуму.

Закон о защите и поощрении капиталовложений предполагается принять в осеннюю сессию парламента, сообщил журналистам первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Основная задача этого законопроекта заключается в том, что мы гарантируем стабильность и неизменность ключевых параметров законодательства, которые влияют на инвестиции, на новые капиталовложения», – заявил глава Минфина по итогам заседания правительства.

Антон Силуанов рассказал об основных положениях законопроекта. Первое – обеспечить стабильность по всем нормам, непосредственно влияющим на инвестиционную окупаемость проектов. Предлагается не применять ухудшающие положения в течение трех лет после введения таких норм, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта правительства.

Второе – планируется заключать специальные соглашения с предпринимателями, которые вкладывают от 1,5 млрд рублей инвестиций. «Эти соглашения будут гарантией для неизменности отдельных налогов, законодательства в области технического регулирования, градостроительного регулирования – всего того, что беспокоит наших предпринимателей», – поделился подробностями первый вице-премьер – министр финансов.

При этом соглашения будут предусматривать ответственность и для бизнеса, и для государства. «В случае нарушения со стороны государства будет возмещен материальный ущерб. Точно так же мы будем требовать и выполнения обязательств по инвестиционным проектам со стороны наших предпринимателей», – обратил внимание Антон Силуанов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы положения законопроекта вступили в силу начиная со следующего года», – добавил он.

В марте на съезде РСПП президент Владимир Путин заявил, что нужно ускорить работу по законопроекту о защите и поощрении капиталовложений. Примечательно, что в этом же день правительство одобрило проект федерального закона о выставлении на аукцион долей квот вылова крабов. Бизнес-сообщество неоднократно отмечало, что такие изменения создают риски для инвестиционного климата в рыбной отрасли. Тем не менее 1 мая 2019 г. закон о крабовых аукционах был принят. 7 октября стартовали первые торги.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: РСППкрабправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

На отрасль стали смотреть другими глазами

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

«Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл!»

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Рыбаки свои обязательства выполняют

Все материалы

Интервью

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Готовы к совместной работе с рыбаками

Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг» Наталия ДОБРЫНИНА

Директор научно-производственного предприятия «Био Билдинг»

Наталия ДОБРЫНИНА

Артемия — это настоящий клад

Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ

Генеральный директор ООО «Камчаттралфлот»

Владимир КОТОВ

Все обязательства по инвестпроекту выполнили

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Сергей ХАРЬКОВ

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы»

Сергей ХАРЬКОВ

Нацрыбресурс станет системообразующим предприятием рыбной отрасли

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Драйверы роста российского машиностроения для рыбопереработки

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) ЛИ Нам Ки

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА)

ЛИ Нам Ки

Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

Все материалы

Крупным планом

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством

Мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может использоваться в тралах разных моделей

«Фишеринг сервис»: Идем на восток!

Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

Moon Tech: Холод под контролем

Первые испытания перистальтического насоса прошли на территории «Технологического оборудования»

Транспортировка рыбных отходов: расстояние не помеха

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.