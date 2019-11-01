Андрей Здетоветский: Хорошие уловы возвращаются инвестициями

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«Камчатка переживает вторую очень удачную путину. Как вы знаете, в прошлом году наши рыбаки добыли 497 тыс. тонн лосося. В этом году цифры немного ниже – около 378 тыс. тонн, но это также очень важный для нас показатель. И не только потому, что мы превысили первоначальный прогноз более чем на 50 тыс. тонн», - отметил министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский в интервью Fishnews. Он обратил внимание, что основной объем промысла в нечетный год по традиции пришелся на восточное побережье. Но впервые за много лет в нечетный год значительное количество горбуши подошло на запад Камчатки. А на этот вид приходится порядка 75% от общего вылова. Хорошие цифры и по остальным лососевым: 37 тыс. тонн кеты, 44 тыс. тонн нерки и 8 тыс. тонн кижуча. «Горбуша для нас всегда была основным объектом промысла, но для предприятий на западе Камчатки, которые ранее были вынуждены работать в привычном режиме только раз в два года, этот год позволил продемонстрировать совсем иное качество работы. Это открывает компаниям хорошие перспективы», - заметил глава краевого минрыбхоза. Андрей Здетоветский напомнил про мультипликативный эффект от рыбной отрасли. Отдача гораздо более значительна, чем цифры прямой статистики, подчеркнул он. «Но даже эти данные позволяют говорить о том, что нынешняя путина в несколько раз повысила эффективность работы предприятий на западном побережье Камчатки. Для сравнения, в предыдущий «нерыбный» год в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах общий объем вылова горбуши не превышал и пяти тысяч тонн. В этом году рыбопромышленники смогли освоить на западе Камчатки более пятидесяти тысяч тонн этого вида лосося - 59,3 тыс. тонн», - рассказал собеседник Fishnews. Но успешно путина прошла не везде на полуострове. Долго ждали рыбу в Камчатском заливе, приходилось приостанавливать промысел в бассейне реки Камчатка. Несмотря на все предпринятые меры регулирования, в верховья реки не прошла ранняя форма нерки. И пропуск производителей на эти нерестилища оценивается как недостаточный, констатировал глава регионального минрыбхоза. Вопрос о том, почему так произошло, сейчас поставлен перед наукой, сообщил Андрей Здетоветский. Он добавил, что нижние нерестилища реки Камчатка были заполнены, в первую очередь озеро Азабачье – туда зашло достаточное количество ранней нерки. Да и пропуск кеты и кижуча на реке Камчатке состоялся в хороших объемах. «Так что в целом экосистема находится в равновесии, экологической угрозы, связанной именно с недостатком рыбы, нет», - резюмировал министр. Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

Андрей Здетоветский: Хорошие уловы возвращаются инвестициями

Нынешняя «красная» путина Камчатки в несколько раз повысила эффективность работы предприятий на западном побережье полуострова, открыв перед компаниями хорошие перспективы, подчеркивает министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

«Камчатка переживает вторую очень удачную путину. Как вы знаете, в прошлом году наши рыбаки добыли 497 тыс. тонн лосося. В этом году цифры немного ниже – около 378 тыс. тонн, но это также очень важный для нас показатель. И не только потому, что мы превысили первоначальный прогноз более чем на 50 тыс. тонн», - отметил министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский в интервью Fishnews.

Он обратил внимание, что основной объем промысла в нечетный год по традиции пришелся на восточное побережье. Но впервые за много лет в нечетный год значительное количество горбуши подошло на запад Камчатки. А на этот вид приходится порядка 75% от общего вылова. Хорошие цифры и по остальным лососевым: 37 тыс. тонн кеты, 44 тыс. тонн нерки и 8 тыс. тонн кижуча.

«Горбуша для нас всегда была основным объектом промысла, но для предприятий на западе Камчатки, которые ранее были вынуждены работать в привычном режиме только раз в два года, этот год позволил продемонстрировать совсем иное качество работы. Это открывает компаниям хорошие перспективы», - заметил глава краевого минрыбхоза.

Андрей Здетоветский напомнил про мультипликативный эффект от рыбной отрасли. Отдача гораздо более значительна, чем цифры прямой статистики, подчеркнул он.

«Но даже эти данные позволяют говорить о том, что нынешняя путина в несколько раз повысила эффективность работы предприятий на западном побережье Камчатки. Для сравнения, в предыдущий «нерыбный» год в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах общий объем вылова горбуши не превышал и пяти тысяч тонн. В этом году рыбопромышленники смогли освоить на западе Камчатки более пятидесяти тысяч тонн этого вида лосося - 59,3 тыс. тонн», - рассказал собеседник Fishnews.

Но успешно путина прошла не везде на полуострове. Долго ждали рыбу в Камчатском заливе, приходилось приостанавливать промысел в бассейне реки Камчатка. Несмотря на все предпринятые меры регулирования, в верховья реки не прошла ранняя форма нерки. И пропуск производителей на эти нерестилища оценивается как недостаточный, констатировал глава регионального минрыбхоза.

Вопрос о том, почему так произошло, сейчас поставлен перед наукой, сообщил Андрей Здетоветский. Он добавил, что нижние нерестилища реки Камчатка были заполнены, в первую очередь озеро Азабачье – туда зашло достаточное количество ранней нерки. Да и пропуск кеты и кижуча на реке Камчатке состоялся в хороших объемах.

«Так что в целом экосистема находится в равновесии, экологической угрозы, связанной именно с недостатком рыбы, нет», - резюмировал министр.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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