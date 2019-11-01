«Красная» путина для камчатских рыбаков вновь завершается с прекрасными результатами – общий вылов лососей составил около 378 тыс. тонн. И хотя эта цифра скромнее прошлогодней, когда в крае удалось освоить более полумиллиона тонн, для региона значение путины меньше не стало. Каких мер регулирования требуют большие подходы рыбы и какими инвестициями возвращаются на камчатский берег взятые промышленниками ресурсы, в интервью Fishnews рассказал министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский .

– Андрей Георгиевич, по информации, озвученной в начале октября на штабе путины в Росрыболовстве, камчатским рыбакам удалось на 57% превзойти результат позапрошлого года по лососю.

– Камчатка переживает вторую очень удачную путину. Как вы знаете, в прошлом году наши рыбаки добыли 497 тыс. тонн лосося. В этом году цифры немного ниже – около 378 тыс. тонн, но это также очень важный для нас показатель. И не только потому, что мы превысили первоначальный прогноз более чем на 50 тыс. тонн.

Дело в том, что основной объем промысла в нечетный год по традиции пришелся на восточное побережье. Но впервые за много лет в нечетный год значительное количество горбуши подошло на запад Камчатки. А на этот вид приходится порядка 75% от общего вылова.

Что касается остальных лососевых, то здесь мы также видим хорошие цифры: это 37 тыс. тонн кеты, 44 тыс. тонн нерки и 8 тыс. тонн кижуча.

– Получается, что и западное побережье, для которого этот год должен был стать «нерыбным», смогло полноценно отработать.

– Да. Горбуша для нас всегда была основным объектом промысла, но для предприятий на западе Камчатки, которые ранее были вынуждены работать в привычном режиме только раз в два года, этот год позволил продемонстрировать совсем иное качество работы. Это открывает компаниям хорошие перспективы.

Да и в целом удачная рыбалка – это развитие для всего региона. Не стоит забывать про мультипликативный эффект от рыбной отрасли. Т.е. отдача на самом деле идет гораздо более значительная, чем те цифры, которые мы видим в прямой статистике. Но даже эти данные позволяют говорить о том, что нынешняя путина в несколько раз повысила эффективность работы предприятий на западном побережье Камчатки. Для сравнения, в предыдущий «нерыбный» год в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах общий объем вылова горбуши не превышал и пяти тысяч тонн. В этом году рыбопромышленники смогли освоить на западе Камчатки более пятидесяти тысяч тонн этого вида лосося - 59,3 тыс. тонн.

– Но все же не везде и не для всех на полуострове путина прошла так успешно. Долго ждали рыбу в Камчатском заливе, приходилось приостанавливать промысел в бассейне реки Камчатка. Есть понимание, почему так произошло?

– Такой вопрос сейчас поставлен перед наукой. Действительно, несмотря на все усилия по решению возникших вопросов с помощью мер регулирования, рыба в верховья реки Камчатка, именно ранняя форма нерки, не прошла. И пропуск производителей на эти нерестилища оценивается как недостаточный.

При этом нижние нерестилища реки были заполнены, в первую очередь озеро Азабачье – туда зашло достаточное количество ранней нерки. Да и пропуск кеты и кижуча на реке Камчатке состоялся в хороших объемах. Так что в целом экосистема находится в равновесии, экологической угрозы, связанной именно с недостатком рыбы, нет.

Наука сейчас исследует взятые пробы, в том числе проводится генетический анализ образцов. В результаты мы должны получить ответ, что же произошло с ранней формой нерки в верховьях реки. Надеюсь, это поможет нам понять, какими мерами регулирования в последующем мы могли бы влиять на ситуацию.

– Среди причин произошедшего наверняка можно усмотреть и браконьерский след. Ведь на устранение последствий незаконного промысла прежних лет нужно время. В этом году, комментируя результаты путины, губернатор Владимир Илюхин отмечал беспрецедентный уровень мер по борьбе с браконьерством в Камчатском крае. Да и таксы для расчета ущерба водным биоресурсам стали значительно больше. Как меняется ситуация и какая работа ведется в этом направлении в крае?

– Действительно, в конце прошлого года правительство России обновило таксы для расчета ущерба, причиненного водным биоресурсам. Эти расценки практически не менялись последние 20 лет. Например, таксы по большинству видов лососей стали в 8-9 раз выше. По нерке – это 11,5 тыс. рублей за один хвост, по кижучу и чавыче – 10,5 тысяч. Это уже само по себе дало значительный профилактический эффект и стало серьезным подспорьем в работе контрольно-надзорных органов.

Вместе с тем мы понимаем, что приравнивать в этом смысле чавычу к кижучу не совсем правильно, учитывая ценность этого ресурса при незначительном объеме и определенные проблемы с динамикой состояния его запаса, которые мы наблюдаем на протяжении уже многих лет. Поэтому Владимир Иванович Илюхин поручил подготовить предложение по увеличению размеров таксы в отношении чавычи, что и было сделано.

Министерство рыбного хозяйства края подготовило и направило в Минсельхоз России проект изменений в постановление правительства РФ от 3 ноября 2018 года № 1321. Мы предложили увеличить размер таксы для чавычи до 50 тыс. рублей за один экземпляр.

– Получается, если в браконьерских сетях окажется хотя бы две чавычи, нарушителям уже будет грозить уголовная ответственность?

– Все верно, потому что, как мы знаем, порог возбуждения уголовного дела, т.е. крупный ущерб, оценивается в 100 тыс. рублей. Так что два хвоста чавычи, обнаруженных у нарушителя, уже должны стать аргументом для правоохранительных органов для возбуждения уголовного дела.

– Вернемся к рыбакам добросовестным и ответственным. Камчатский край одним из первых начал вводить в строй береговые объекты по программе инвестиционных квот. Свежий пример – новый завод компании «Камчаттралфлот», который торжественно запустил свои линии 4 октября. Суточная мощность – 250 тонн мороженой продукции. Пионерами в этом направлении стала компания «Витязь-Авто», которая ввела в строй береговой комплекс в селе Устьевое, как раз на западном побережье Камчатки. Этот проект был представлен и на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Все эти предприятия рассчитаны на выпуск рыбопродукции глубокой степени переработки.

А какие инвестпроекты реализуют рыбопромышленники Камчатского края сейчас?

– Большой завод в черте Петропавловска-Камчатского строит Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина. Это также будет современное производство, оборудованное по последнему слову техники, рассчитанное на заморозку более 500 тонн рыбопродукции в день. Мы ожидаем, что завод будет введен в эксплуатацию в 2020 году.

Всего в 2019 году запланирована реализация восьми инвестиционных проектов, в том числе проектов-«миллиардников» РПЗ «Максимовский» и «Камчаттралфлота».

В 2020 году в рамках реализации госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» ожидается выполнение трех инвестпроектов.

Реализация проектов позволит увеличить производственные мощности по выпуску рыбной продукции на 650 тонн в сутки, создать дополнительно 450 рабочих мест.

Конечно, особо хотелось бы отметить, как меняется ситуация с рыболовецким флотом. Недавно в Калининграде был поднят флаг на новом судне РК им. Ленина – сейнере-траулере «Ленинец». В скором времени мы рассчитываем встретить его у берегов Камчатки. На той же калининградской верфи «Янтарь» был заложен и супертраулер, равного которому по мощности и объемам трюмов на сегодняшний день в России нет. Это также проект камчатского РК им. Ленина.

Компания «Океанрыбфлот» реализует проект по обновлению флота: два траулера нового поколения строятся сегодня на турецких верфях.

Мы знаем и о планах «Камчаттралфлота»: специально под свой новый завод компания планирует приобрести судно с RSW-танками. Оно будет обеспечивать доставку уловов из районов промысла в охлажденном виде.

Так что мы видим, какая большая работа ведется по обновлению рыбацкого флота. Все это стало возможным и благодаря целому комплексу мер государственной поддержки. Безусловно, выгодным для предприятий является механизм инвестиционных квот. Сейчас компаниям, которые вложили огромные средства в свое развитие, осталось получить эти объемы. Многие наши инвесторы являются резидентами ТОР. Этот статус позволил им не платить пошлину за ввоз иностранного оборудования, дал целый ряд налоговых преференций. Правительство края на протяжении последних лет реализует собственную программу поддержки рыбопромышленников, в рамках которой из бюджета субъекта компаниям выплачивается размер процентов по кредитам, взятым на развитие предприятий.

Так что можно смело говорить о том, что для развития береговых и флотских мощностей компаний созданы благоприятные условия. Будем надеяться, что положительная тенденция сохранится.

– А какой отдачи от реализации инвестиционных проектов ожидают жители и власти Камчатки?

– Во-первых, рыбохозяйственный комплекс Камчатского края – это локомотив нашей экономики. Поэтому, безусловно, будет отдача и для населения – в виде рабочих мест, и для бюджета края – в виде налоговых отчислений рыбопромышленных предприятий. Кстати, в этом году в бюджетную систему края мы ожидаем поступление налогов в размере 8 млрд рублей. Естественно, что такой результат работы рыбохозяйственного комплекса Камчатки будет ощутим для всего населения края.

Кроме того, обновление флота наших предприятий, приход на Камчатку судов, которые сейчас строятся, должны обеспечить наших жителей свежей охлажденной рыбой в практически круглогодичном режиме. Я думаю, это большой шаг вперед.

Но что еще важно, на мой взгляд, – это то, что в отрасли мы наблюдаем качественно иной подход к созданию новых возможностей для производства и продвижения нашей продукции как на внутреннем, так и на международном рынке. Такие задачи перед нами сегодня ставят правительство и президент России. И это очень важное и большое дело.

Мы считаем, что рыбаки несут очень большую нагрузку, реализуя дорогостоящие проекты по развитию производственной базы. Это показатель того, насколько серьезно и ответственно люди относятся к своему бизнесу.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета «Fishnews Дайджест»

Ноябрь 2019 г.