07 ноября 2019 года

Русская рыба мощно выступила в Циндао

Российский стенд на выставке China Fisheries & Seafood Expo в Циндао, без преувеличения, стал самым оригинальным. В этом году оператор – компания Expo Solutions Group (ESG) – решил добавить национального колорита.

Кейтеринг Russian fishery house, угощавший гостей и участников стенда блюдами из рыбы и морепродуктов, расписали в русском стиле. Матрешки, балалайки, баранки, блины. И тут же – икра, краб, креветка, ведь выставка – рыбная.

Еще одна новинка – большие подвесные фигуры рыб. Огромные лососи, камбала, сардина-иваси над российским стендом служили прекрасным ориентиром для посетителей.

Четыре года назад участие российских компаний в выставке было разрозненным, а теперь наша страна представлена очень серьезно: только официальных участников более 500 человек, поделился с Fishnews впечатлениями заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. В Циндао он традиционно возглавляет делегацию России.

«Антей», «Дальрыба», «Норебо», «Сигма Марин Технолоджи», «Русская рыбопромышленная компания», Южно-Курильский рыбокомбинат вновь в этом году выставлялись в Китае. Были на российском стенде и «новички» – Рыболовецкий колхоз «Дружба», «Приморская рыболовная компания» (ПРК), Тымлатский рыбокомбинат.

Сразу нескольким предприятиям помогли продемонстрировать свои возможности региональные центры поддержки экспорта – Приморского и Хабаровского края, Мурманской области.

Каждая экспозиция при этом выполнена в своем стиле, ключевой подход – запомниться должен каждый участник, рассказал генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Традиционно много интерактива. С помощью тач-панелей на стендах можно получить информацию о компаниях на разных языках. Вот, например, перед нами рыболовецкая артель «Иня»: годовой вылов, состав флота, контакты компании. Наглядно и интересно.

Дегустации и кулинарные шоу – «вкусная» особенность продовольственных выставок. Группа компаний «Антей» в Циндао организовала Crab battle: на стенде компании российские и китайские повара состязались в умении приготовить краба. Зрителям предлагалось попробовать блюда и определить, у какой команды – российской или китайской – оно получилось вкуснее.

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