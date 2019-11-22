22 ноября 2019 года

Поддержку для верфей прорабатывают в разных направлениях

Дальневосточные верфи готовятся к выполнению заказов на строительство судов для добычи краба. По поручению вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева прорабатываются меры поддержки судостроения.

Власти готовят меры по развитию судостроения в Дальневосточном регионе. Одним из стимулов должно стать размещение заказов на постройку флота по итогам крабового аукциона, прошедшего в октябре. Компаниям – добытчикам краба, решившим строить суда на Дальнем Востоке, планируется обеспечить субсидирование затрат – с таким предложением к главе государства обратились вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и вице-премьер Алексей Гордеев.

Прорабатываются и другие возможности для развития судостроении, сообщает корреспондент Fishnews. Один из наиболее острых вопросов для дальневосточных верфей – обеспечение кадрами. В нынешних условиях приходится привлекать людей из западных регионов, однако там развиваются свои предприятия, так что рано или поздно встанет вопрос, как закрывать трудовой дефицит, рассказал генеральный директор Находкинского судоремонтного завода Николай Болгар на совещании, которое прошло на НСРЗ с сенаторами и представителями рыбной промышленности.

Руководитель предприятия рассказал, что на заводе действует система наставничества, организована собственная подготовка кадров. Однако это также отражается на себестоимости услуг. Одним из направлений поддержки могло бы стать участие государства в финансировании таких программ подготовки сотрудников.

В октябре этот вопрос обсуждался на совещании, которое проводил в Хабаровске Юрий Трутнев. «Достаточно активно обсуждался вопрос, связанный с подготовкой кадров в отрасли. Предприятия часто готовят кадры сами. И они попросили о возможности со стороны государства профинансировать эту подготовку. Мы постараемся им в этом помочь», – отметил вице-премьер – полпред президента в ДФО.

26 ноября Юрий Трутнев планирует принять участие в закладке судна для добычи краба в Приморском крае.

Fishnews