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Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Валерий Лимаренко: Ищем пути развития в новых условиях

Рыбное хозяйство Сахалинской области следует развивать через увеличение добычи перспективных объектов, внедрение новых технологий переработки и выращивание ценных гидробионтов, считает губернатор Валерий Лимаренко.

Ситуация в рыбном хозяйстве Сахалинской области сейчас волнует не только руководителей компаний, но и многих жителей региона. Это не удивительно, учитывая, что на Сахалине на протяжении нескольких лет наблюдается заметное снижение подходов на нерест горбуши, отметил губернатор Валерий Лимаренко в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства». Он обратил внимание, что рыбопромышленные предприятия оказались перед выбором – либо закрывать ориентированные на горбушу производственные мощности, увольнять людей, либо искать иные, менее болезненные, способы выхода из сложной ситуации.

«Разумеется, я и мои коллеги из регионального правительства, выступаем за второй вариант. Ведь какие бы процессы ни происходили в экономике региона, качество жизни людей не должно страдать. Более того, проблемы в отрасли – не повод опускать руки, а стимул для того, чтобы двигаться дальше, активнее решать накопившиеся вопросы. В этой работе мы сахалинский рыбопромышленный бизнес поддерживали и продолжим это делать», - подчеркнул Валерий Лимаренко.

Говоря о приоритетах развития областного рыбного хозяйства, он выделил три ключевых направления. Первое - увеличение добычи перспективных, но недоосваиваемых сейчас объектов промысла (сардина-иваси, скумбрия, кальмары и бурые водоросли). Второе – внедрение новых технологий переработки водных биоресурсов для получения конечной продукции с высокой добавленной стоимостью. И третье – развитие аквакультуры в отношении таких валютоемких объектов, как трепанг, морской гребешок, морской еж и так далее.

В августе губернатор предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву обнулить федеральные и региональные налоги на Курильских островах. Эта инициатива входит в пакет предложений от региона из восьми пунктов, рассказал в интервью Валерий Лимаренко.

По его словам, речь идет о введении нулевой налоговой ставки, за небольшим исключением, в отношении новых инвестпроектов на Курилах, продолжении предоставления субсидий на выравнивание энерготарифов для изолированных энергосистем, целого пласта вопросов природопользования, строительства с федеральным участием ключевых объектов инфраструктуры в привязке к промышленным площадкам.

«Кроме того, требует решения уже навязший на зубах у рыбацкой общественности вопрос обеспечения двухвидового использования рыбопромысловых участков – как рыбопромысловых и как рыбоводных, - добавил глава региона. - Это решение позволит создать юридическую базу для взрывного роста отечественных аквакультурных хозяйств».

Губернатор считает, что в случае реализации этих предложений серьезный импульс развития получат не только Курильские острова, но и вся область, а по отдельным решениям – даже весь Дальний Восток. «Будут созданы тысячи новых рабочих мест, а государство получит миллиарды рублей налогов от новых производств», - заявил Валерий Лимаренко.

Полный текст читайте в рубрике «От первого лица» на сайте Fishnews.

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