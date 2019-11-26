26 ноября 2019 года

Новых браконьеров из КНДР поймали в водах Приморья

Пограничники Приморского края задержали три маломерных судна Северной Кореи с 18 рыбаками. Изъяты запрещенные орудия лова и живой краб-стригун опилио.

Всего на задержанных судах обнаружили около 1,6 тыс. живых членистоногих, сообщили Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Краба выпустили в море, в отношении нарушителей проводятся разбирательства.

«В то же время в исключительной экономической зоне Российской Федерации были спасены 6 граждан КНДР с терпящего бедствие мотобота, - рассказали в погрануправлении. - Иностранцам была оказана необходимая медицинская помощь. Все спасенные рыбаки переданы сопредельной стороне».

Проблема северокорейского браконьерства поднимается уже давно – суда КНДР регулярно задерживают в российских водах. В некоторых случаях пограничникам приходится применять оружие. Вопрос неоднократно обсуждали на межгосударственном уровне.

Fishnews

