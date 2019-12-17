17 декабря 2019 года

Подкомиссия Юрия Трутнева обсудит субсидии на постройку краболовов

Вопросы предоставления субсидий на приобретение краболовных судов, построенных на Дальнем Востоке, правительственная подкомиссия планирует рассмотреть на заседании 23 декабря.

На профильном портале уже представлен проект правил предоставления субсидий организациям, построившим суда для добычи крабов на верфях ДФО. Построить флот должны компании, которые купили на октябрьском аукционе квоты вылова ценного биоресурса.

Постановление о механизмах поддержки планируется принять в ближайшие месяцы, сообщил на пресс-конференции 12 декабря вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Ранее он и вице-премьер Алексей Гордеев обратились к главе государства с предложением простимулировать таким образом строительство краболовного флота в регионе.

Вопрос субсидирования затрат включен в повестку заседания правительственной подкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса, сообщает корреспондент Fishnews. Планируется, что она соберется в Москве 23 декабря. По теме предоставления поддержки должны выступить Минсельхоз, а также Минвостокразвития и Минпромторг.

Также подкомиссия обсудит предоставление квот добычи водных биоресурсов в инвестиционных целях. С 2020 г. компании впервые смогут приступить к освоению объемов, выделенных после ввода в эксплуатацию новых мощностей. В ноябре в постановления по инвестиционным квотам были внесены изменения, подготовленные по поручению подкомиссии.

Также в повестке заседания – вопрос управления имуществом, находящимся в ведении Нацрыбресурса, в том числе в Магадане.

Подкомиссия в сфере рыбной отрасли была создана в составе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в 2016 г.

К ведению этого рабочего органа относится широкий круг вопросов. В том числе взаимодействие власти и бизнеса по реализации поручений президента и правительства; рассмотрение проектов нормативно-правовых актов. Юрий Трутнев возглавляет подкомиссию с момента ее создания.

Fishnews