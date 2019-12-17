Новости
Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ. Фото пресс-службы полпредства

Подкомиссия Юрия Трутнева обсудит субсидии на постройку краболовов

Вопросы предоставления субсидий на приобретение краболовных судов, построенных на Дальнем Востоке, правительственная подкомиссия планирует рассмотреть на заседании 23 декабря.

На профильном портале уже представлен проект правил предоставления субсидий организациям, построившим суда для добычи крабов на верфях ДФО. Построить флот должны компании, которые купили на октябрьском аукционе квоты вылова ценного биоресурса.

Постановление о механизмах поддержки планируется принять в ближайшие месяцы, сообщил на пресс-конференции 12 декабря вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Ранее он и вице-премьер Алексей Гордеев обратились к главе государства с предложением простимулировать таким образом строительство краболовного флота в регионе.

Вопрос субсидирования затрат включен в повестку заседания правительственной подкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса, сообщает корреспондент Fishnews. Планируется, что она соберется в Москве 23 декабря. По теме предоставления поддержки должны выступить Минсельхоз, а также Минвостокразвития и Минпромторг.

Также подкомиссия обсудит предоставление квот добычи водных биоресурсов в инвестиционных целях. С 2020 г. компании впервые смогут приступить к освоению объемов, выделенных после ввода в эксплуатацию новых мощностей. В ноябре в постановления по инвестиционным квотам были внесены изменения, подготовленные по поручению подкомиссии.

Также в повестке заседания – вопрос управления имуществом, находящимся в ведении Нацрыбресурса, в том числе в Магадане.

Подкомиссия в сфере рыбной отрасли была создана в составе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в 2016 г.

К ведению этого рабочего органа относится широкий круг вопросов. В том числе взаимодействие власти и бизнеса по реализации поручений президента и правительства; рассмотрение проектов нормативно-правовых актов. Юрий Трутнев возглавляет подкомиссию с момента ее создания.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккрабмоскваправительственная комиссия
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Ищем пути развития в новых условиях

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Все материалы

Интервью

Почетный работник рыбного хозяйства РФ, доктор биологических наук Анатолий МАКОЕДОВ

Почетный работник рыбного хозяйства РФ, доктор биологических наук

Анатолий МАКОЕДОВ

Закон о рыболовстве привел к новому восприятию отрасли

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Аквакультуре Дальнего Востока нужна стратегия

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов (АРУК)

Максим БЕРГЕЛЯ

Хабаровский край смотрит на рыбу теперь совершенно иначе

Генеральный директор компании «Русская марикультура» Владимир СТОЯНОВ

Генеральный директор компании «Русская марикультура»

Владимир СТОЯНОВ

Пока не изменим законы – Китай не догоним

Все интервью

Личное мнение

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

Ключи к Мировому океану

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Глубоководный промысел требует особой поддержки

Все материалы

Крупным планом

В Приморье открыли «рыбный коридор» в Китай. Фото ТЛК «Райл Сервис»

В Приморье открыли «рыбный коридор» в Китай

Суточная мощность комплекса – 250 тонн мороженой продукции, 100 тонн филе и 18 тонн фарша, более 20 тонн рыбной муки и не менее 6 тонн рыбьего жира

Большому кораблю – большое плавание

В Циндао «Антей» организовал поединок по приготовлению краба

Российский краб готов к битве за потребителя

Траулер-процессор проекта 170701 для «Норебо» будет обладать повышенными мореходными качествами. Фото предоставлено холдингом

Новый флот «Норебо»: каждый килограмм улова – в дело

Все материалы

События

Актуальные для отрасли вопросы обсудили на заседании совета АРПП

Рыбопромышленники Приморья включились в «регуляторную гильотину»

«Рыбная индустрия 2020: образ будущего» – такой была тема XIV Международного конгресса рыбаков во Владивостоке

Что обсуждал конгресс

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.