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Председатель Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО и глава государства Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы президента

Валентина Матвиенко и Владимир Путин обсудили «крабовый» заказ

Среди результатов законотворческой работы уходящего года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выделила аукционы по продаже крабовых квот и обратила внимание на проблемы судостроения.

На традиционной встрече с президентом руководители Совета Федерации и Госдумы подводили итоги работы за 2019 г. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила крабовые аукционы, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

«На мой взгляд, своевременно правильная мера, и она была еще с четкими, внятными условиями», - заявила председатель Совета Федерации.

Она напомнила, что покупатели долей квот вылова крабов обязались построить суда на российских площадках. «Те компании, которые выиграли квоты, должны построить 35 судов-краболовов, и до мая следующего года они уже должны заключить договора на строительство этих судов на отечественных верфях. Кроме того, еще по инвестиционным квотам надо построить 43 рыболовецких судна», - обратила внимание Валентина Матвиенко.

Такой объем она назвала «хорошим производственным заказом». «Казалось бы, наши судостроители должны гоняться сейчас за этими компаниями и предлагать им условия построить на своих верфях эти суда», - предположила спикер Совета Федерации.

Но реальная ситуация, по словам Валентины Матвиенко, оказалась иной. «Наша рабочая группа, которая создана в этой связи, объехала шесть судостроительных заводов, посмотрели. Не буду их называть, но проектов нет, технологически не все готовы, и, честно говоря, как бы глаза не сильно горят получить такой выгодный [заказ], а это ведь развитие нашего отечественного, гражданского судостроения», - рассказала о впечатлениях сенаторов председатель верхней палаты.

Поделилась она и возможным развитием событий. «Если не будут приняты меры, то мне кажется, что компании вынуждены выполнить условия, иначе у них квоты отберут, либо размещать заказы на импортных судоверфях, либо завозить импортные комплектующие, то есть практически готовые суда. Тоже хотелось бы, чтобы кому-то это было поручено предметно позаниматься, организовать эту работу», - обратилась к президенту парламентарий.

Владимир Путин спикера СФ поддержал, а также объяснил причины взгляда на отрасль судостроителей: «По поводу крабов, кораблей, аукционов. Вообще в этой сфере есть так называемые контракты «под киль». Нельзя сказать, что их нет, но маловато. Наши предприятия тоже, корабелы сидят сейчас на гособоронзаказе и не очень чувствительно пока к этому относятся, здесь вы правы. Надо их соответствующим образом подталкивать. А в целом, конечно, согласен, правильно», - заявил глава государства.

Напомним, что по закону на строительство судов под аукционные квоты добычи крабов отводится не более пяти лет, однако сейчас обсуждается идея увеличить этот срок на два года. Также готовится механизм субсидирования затрат заказчикам такого флота.

Fishnews

  • Председатель Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО и глава государства Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы президента
  • Встреча президента Владимира ПУТИНА с руководством палат Федерального Собрания. Фото пресс-службы главы государства
  • Председатель Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО. Фото пресс-службы президента
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