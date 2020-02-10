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Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

За последние три года ВАРПЭ добилась того, что позицию рыбаков слышат на всех уровнях власти, отметили участники общего собрания ассоциации.

В прошедшем 7 февраля отчетно-выборном собрании Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) приняли участие депутаты Госдумы, представители Росрыболовства, Минсельхоза, Минвостокразвития, Минпромторга, органов власти Камчатки, Архангельской и Магаданской области, руководители общественных объединений, экономисты, медиаменеджеры, социологи. Их выступления наглядно продемонстрировали, насколько сильно за сравнительно короткий период разросся круг интересов и инструментов влияния ВАРПЭ.

В отчете за три года президент ассоциации Герман Зверев остановился на всех основных событиях, которые происходили в отрасли за это время, – вступлении в силу изменений закона о рыболовстве (в том числе новых базовых положений), переоформлении рыбопромысловых участков на рыболовные, изменениях закона о госгранице, подготовке поправок в Налоговый кодекс, запуске механизма инвестиционных квот и многих других.

Важнейшей вехой стало перезаключение договоров на доли квот: отраслевое объединение напрямую участвовало в том, чтобы этот процесс прошел успешно для предприятий.

И хотя в своем отчете Герман Зверев указал на пугающую скорость, с которой принимались некоторые законодательные решения, многие внесенные в закон поправки прорабатывались с рыбацким сообществом. То же относится и к нормативным актам уровня правительства и различных ведомств. Это позволило избежать накладок и ошибок, которые при ином подходе возникают регулярно.

Ассоциация участвовала в настройке правовой базы по перезакреплению долей квот (именно по предложению ВАРПЭ власти предусмотрели возможность исправления ошибок в заявках), по инвестиционным квотам.

Кроме того, ВАРПЭ активно использует такой инструмент влияния на законодательство, как участие в оценке регулирующего воздействия, – за период с 1 февраля 2017 года по 31 декабря 2019 года ассоциация подготовила и направила 147 заключений об ОРВ.

Важность роли ВАРПЭ как компетентного оценщика при обсуждении проектов нормативных актов подтвердил директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац. «Для нас действительно важно, когда документ идет, понять, имеет ли он поддержку, понимаем ли в отрасли. Отсутствие замечаний и предложений показывает, что документ нужный, важный, понятный и претензий к нему нет», – отметил он.

Герман Зверев обратил внимание на участившиеся попытки самых разных ведомств усилить влияние на рыбную отрасль. В этом свете согласованию позиции ассоциации с основным регулятором отрасли – Росрыболовством – уделялось особое место, несмотря на принципиальные разногласия, например в вопросе о крабовых аукционах.

Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук в свою очередь высоко оценил уровень совместной работы с ВАРПЭ по линии инвестквот, поправок в Налоговый кодекс, организации деловой программы Международного рыбопромышленного форума, увеличения финансирования отраслевой науки, реализации «регуляторной гильотины». Он напомнил, что в ходе заявочной кампании 2018 года по перезаключению договоров о закреплении долей квот, «именно благодаря ВАРПЭ, ассоциациям и членам комиссии, которые присутствовали, была обеспечена полная прозрачность».

Замглавы федерального агентства указал, что сильной стороной ВАРПЭ является глубокий анализ проблем и конкретные предложения. Именно поэтому ассоциацию слушают с большим вниманием на всех уровнях, включая самый высокий, – и в Госдуме, и в Совете Федерации, и в правительственных комиссиях, в министерствах.

К мнению Росрыболовства присоединился и председатель подкомитета в ГД по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Владимир Блоцкий, признав упрек в том, что государство не всегда слышит отрасль, справедливым. «Мы должны действительно услышать и сделать то, что необходимо для развития отрасли», – пообещал он от лица профильного комитета рыбакам и вручил почетные грамоты членам и руководству ВАРПЭ.

Знаковым достижением за трехлетний период стало создание Общероссийского отраслевого объединения работодателей рыбной отрасли. Помимо этого ВАРПЭ активно развивала связи с общенациональными бизнес-объединениями и иными площадками для защиты интересов рыбаков и диалога с участниками общественной жизни. Ассоциация – один из старейших членов РСПП.

Уровень экспертизы, который позволяет ВАРПЭ достучаться до самых высокопоставленных чиновников, достигается путем сотрудничества с ведущими научными и экспертными организациями. Яркий пример – совместное исследование ассоциации и НИУ ВШЭ о том, во сколько обходится зарегулированность рыбной отрасли, сообщает корреспондент Fishnews.

Заслуженный деятель рыбного хозяйства Вячеслав Зиланов попросил членов ВАРПЭ не забывать о ветеранах рыбной отрасли. «Наши ветераны нуждаются в постоянном внимании в основном по двум направлениям: просто человеческое участие и улучшение их обеспечения медицинским обслуживанием. Мы бы попросили обратить на это внимание, особенно в преддверии праздновании юбилея Победы», – обратился он к участникам собрания. Эту инициативу поддерживает Росрыболовство. Петр Савчук заявил, что на местах нужно провести большую работу в коллективах, и регулятор будет признателен, если ВАРПЭ примет в этом участие.

Прошедшая трехлетка зафиксировала: далеко не все зависит от активности рыбаков, порой внешние обстоятельства складываются крайне неблагоприятно. Но, по общему мнению членов ВАРПЭ, критиковать за это руководящие органы ассоциации было бы несправедливо. Герман Зверев акцентировал внимание, что основные задачи, поставленные при его избрании президентом в 2017 г. – консолидация ассоциации, работа с первоклассными научными исследованиями, выстраивание диалога с регулятором, были выполнены: «Формирование мощной коалиции, которая была бы способна защитить интересы отрасли, дело не простое».

На собрании члены ассоциации выразили поддержу курсу ВАРПЭ, вновь проголосовав за избрание ее президентом Германа Зверева. «ВАРПЭ – это организация, которая слышит все предложения и все вопросы, с которыми вы обращаетесь», – заверил он участников встречи и поблагодарил за поддержку.

Текст полностью читайте в рубрике «События» на сайте Fishnews.

  • Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве
  • Президентом Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) переизбран Герман ЗВЕРЕВ
  • Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений КАЦ
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК
  • Член комитета Госдумы по аграрным вопросам, председатель подкомитета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Владимир БЛОЦКИЙ
  • Заслуженный деятель рыбного хозяйства Вячеслав ЗИЛАНОВ
  • Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве
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