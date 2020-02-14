14 февраля 2020 года

Рыбопромышленники Приморья готовят список приоритетов

Защита принципов распределения квот, исключение административных барьеров, решение вопросов с пограничной, портовой инфраструктурой остаются ключевыми направлениями работы для Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Совет Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья обсудил подготовку к общему собранию. Ключевую для объединения встречу планируется провести 26 марта.

На общем собрании президент АРПП Георгий Мартынов подведет итоги работы за 2019 г. Также будут определены приоритетные задачи на 2020 г. – предложения по ключевым направлениям работы предварительно рассмотрел совет ассоциации.

Основной задачей останется сохранение законодательных основ закрепления квот на вылов - с долгосрочным долевым распределением. Ассоциация продолжит выступать против распространения аукционов.

Неотъемлемая часть работы – отслеживать реализацию правил рыболовства и оперативно реагировать на угрозы для промысловиков. В июне вступили в силу обновленные правила, и АРПП была среди самых активных участников их подготовки, помогая регулятору исключить из проекта проблемные положения.

Остается задача по устранению административных барьеров для бизнеса. Георгий Мартынов входит в рабочую группу, созданную на федеральном уровне для реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства.

Ассоциация продолжит заниматься и вопросами таможенного законодательства. Для этого в том числе используется площадка Консультативного совета с участниками ВЭД при Дальневосточном таможенном управлении.

АРПП участвует в работе Подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, которую возглавляет вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Интересы предприятий также отстаиваются в рамках Межведомственной рабочей группы при Генпрокуратуре, Общественного совета при Росрыболовстве.

В декабре участие руководителя ассоциации в правительственной подкомиссии помогло разобраться с очередями машин, доставляющих морепродукты в Китай через пункт пропуска «Краскино».

«В этом году мы продолжим добиваться решения проблемы с пограничными переходами. Без этого о нормальной работе бизнеса, о развитии работы на внешних рынках говорить не приходится. Неслучайно строительство и модернизация пунктов пропуска включены в Единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года», - заявил Fishnews Георгий Мартынов.

Решение вопросов с инвестиционными квотами, с портовой инфраструктурой, обновлением флота, работа с пограничными, налоговыми органами, сотрудничество с научными и учебными организациями – все это руководство АРПП видит приоритетами для дальнейшей деятельности.

Рассказать журналистам об актуальных вопросах отрасли Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья планирует на пресс-конференции, которая пройдет во Владивостоке 17 февраля.

Fishnews