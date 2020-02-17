17 февраля 2020 года

Георгий Мартынов: Инициатива ФАС родилась вопреки позиции многих госорганов

Информация о новой инициативе ФАС по аукционам серьезно встревожила бизнес-сообщество, заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Такое предложение возникло несмотря на позиции Совфеда, Госдумы, Минсельхоза и Росрыболовства, отметил глава АРПП.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья рассказала журналистам о ситуации в отрасли. Одной из основных тем стали аукционы.

Ситуация с закреплением права на вылов по-прежнему нестабильна, стало известно о новых инициативах по распространению аукционного принципа, отметила модератор пресс-конференции, главный редактор Fishnews.ru Маргарита Крючкова.

Проводилась очень большая работа с правительством РФ, депутатами Госдумы, сенаторами, чтобы после введения торгов по крабам такой принцип распределения не распространился на другие виды водных биоресурсов, напомнил президент АРПП Георгий Мартынов.

«Нас поддерживает Министерство сельского хозяйства, Росрыболовство, профильные комитеты СФ, профильные комитеты Госдумы. Тем не менее мы видим, что единственный наш противник – это ФАС – сегодня включает аукционный принцип распределения в проект указа президента. Это нас очень настораживает. Этим мы окончательно подрываем принцип исторического обладания квотами и переходим к аукционному распределению ресурсов», – заявил руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

В проекте Национального плана развития конкуренции одновременно говорится о переходе на аукционы и преимущественном праве доступа к природным ресурсам малого и среднего бизнеса.

Однако пример тех же крабовых торгов, когда государство за 35 лотов получило около 142 млрд рублей, говорит, что в случае с аукционными про малое и среднее предпринимательство можно будет забыть.

Продажа доступа к ресурсу на торгах приведет к тому, что предприятия, которые поставляют продукцию на внутренний рынок, просто умрут или расходы будут закладываться в цену для потребителя, считает первый вице-президент АРПП Александр Васьков.

Сейчас государство заявляет о важности строительства судов для промысла водных биоресурсов на дальневосточных верфях. Однако заводы, которые и так живут в непростых условиях, сталкиваются с перетоком кадров на судостроительный комплекс «Звезда». Он пользуется серьезной господдержкой, но нужно заботиться и о средних судостроительных предприятиях. На развитие дальневосточных заводов, создание для них здоровой конкурентной среды как раз могла бы обратить внимание ФАС, считает Георгий Мартынов.

Fishnews