18 марта 2020 года

Для продуктов приготовили «зеленый коридор»

В условиях пандемии коронавируса правительство вводит новые меры, призванные обеспечить граждан продовольственными товарами. Сейчас внутренний рынок по продуктам питания стабилен, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Борьба с распространением коронавирусной инфекции и защита экономики в нынешних условиях обсуждались на совещании, которое президент Владимир Путин провел с членами правительства, сообщает корреспондент Fishnews.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, который отвечает за экономический блок в Координационном совете по борьбе с коронавирусом, рассказал о вводимых мерах по поддержке торговли. «В частности, помощь торговым организациям в формировании достаточных запасов продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, в том числе через механизм субсидирования процентных ставок по кредитам», - сообщил первый зампред правительства.

Обеспечивается, по его словам, «зеленый коридор» для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости при прохождении таможенной границы.

Автомобильный транспорт, который перевозит продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, в течение месяца будет освобожден от весового контроля.

При этом первый вице-премьер рассказал об ограничительных мерах, которые могут быть приняты для обеспечения внутреннего рынка. «Готовы ввести ограничение на экспорт продовольственных товаров первой необходимости, если запасов будет не хватать и такая потребность возникнет, для обеспечения потребностей внутреннего рынка. На сегодня, за исключением очень ограниченного числа позиций, практически такой необходимости мы не видим», - заявил Андрей Белоусов.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подчеркнул, что внутренний рынок по сельхозпродукции и продовольствию стабилен. «Мы договорились с субъектами, в том числе с Москвой, что данные по обеспеченности продукцией будут предоставляться в Минсельхоз еженедельно, а ценовую ситуацию мы будем актуализировать ежедневно», - рассказал глава ведомства.

Регионам поручено обеспечить бесперебойные запасы минимум на два месяца вперед. «Задача эта выполнима, производственных мощностей и сырья у нас хватает», - сказал Дмитрий Патрушев.

Ранее правительство и Центробанк опубликовали информацию о мерах, которые решено принимать для обеспечения устойчивости экономического развития в условиях пандемии и падения цен на нефть.

Fishnews