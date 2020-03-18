18 марта 2020 года

Что будет со сроками строительства краболовов

По закону на строительство судов под крабовые квоты отводится максимум пять лет, однако уже в прошлом году стало обсуждаться увеличение этого срока. Требование смягчат, а то и вовсе уберут, считает большинство участников опроса на сайте Fishnews.

По итогам октябрьского аукциона на российских верфях должно быть построено 35 судов. По закону на реализацию проектов отводится не более пяти лет со дня заключения договора с Росрыболовством.

Однако вскоре после проведения торгов власти заявили, что требования могут быть смягчены. Рассмотреть возможность увеличения срока до семи лет поручил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Такую идею объясняют состоянием дальневосточных верфей.

В январе Fishnews запустил опрос, позволяющий читателям поделиться прогнозами по изменению максимального срока. И если долгое время самым популярным был вариант: «Продлят до семи лет», – то теперь в лидеры вышел и ответ: «Вообще уберут ограничение по срокам постройки». Может быть, такой выбор связан с нестабильностью в экономике, может, с задержками по строительству судов под рыбные инвестквоты, а может – и с тем, и с другим.

Срок будет увеличен до семи лет, считает президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. Полный отказ от требований по времени строительства маловероятен, так как тогда невозможно будет проконтролировать выполнение обязательств по реализации инвестпроекта, полагает руководитель объединения.

«Продление до семи лет было бы логичным: об этом говорит и ситуация с задержками по строительству судов под «классические» инвестквоты. У победителей аукциона есть крупные заказы, с большим количеством судов, за пять лет верфям будет сложно выполнить такой объем», – отметил президент АДК.

Опрос на сайте Fishnews продолжается, опросник размещен справа от текста новости.

Fishnews