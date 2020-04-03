03 апреля 2020 года

Росрыболовство подсчитало доходы от аукционов

По итогам торгов, на которых распределялись доли квот в 2020 г., в бюджет страны поступит свыше 8 млрд рублей, сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству. В апреле и мае запланированы новые аукционы.

Росрыболовство в 2020 г. провело три аукциона по распределению долей квот на вылов. При начальной цене по всем лотам около 202,9 млн рублей итоговая цифра составила более 8 млрд рулей.

Первые торги прошли 11- 12 марта. Проданы доли квот добычи камбал, макрурусов, командорского кальмара, трески, терпугов и минтая. Это объемы по договорам, расторгнутым до начала заявочной кампании 2018 г., рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР.

19 и 20 марта в Росрыболовстве провели аукцион, на котором продавались доли квот вылова четырехугольного волосатого краба, травяной креветки, сельди, макрурусов и шримсов-медвежат. Затем прошли торги по распределению квот вылова сельди на Западной Камчатке.

В ближайшее время планируется еще два аукциона. В графике на 28 апреля торги по распределению долей квот вылова сардины-иваси в зоне Японии. С 19 по 21 мая предполагается продать доли квот, которые остались не распределенными по итогам заявительной кампании 2018 г. Это объемы для промысла палтусов, синего краба, крабов-стригунов красного и опилио, гребенчатой креветки, трубача, сельди, трески, камбал, минтая.

В пресс-службе подчеркнули, что для безопасности участников торгов в период пандемии коронавируса принимаются необходимые меры.

Fishnews