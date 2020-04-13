13 апреля 2020 года

Что нужно для развития рыбной отрасли: взгляд с островов

Свежий выпуск журнала «Fishnews – Новости рыболовства» получился «сахалинским»: однако вопросы, о которых говорят в областной ассоциации и компаниях, - с перегрузами продукции в «районах укрытия», с маломерным флотом, качеством принятия управленческих решений – остаются острыми и для других регионов.

Будущее отдельных предприятий и целых отраслей сложно спрогнозировать из-за пандемии коронавируса и связанного с ней кризиса. В этих условиях снятие лишних административных барьеров становится особенно важным.

«На федеральном уровне власти заявляют о введении риск-ориентированного подхода в контроле и надзоре, об использовании «регуляторной гильотины». Сейчас на этом делается особый акцент – при нынешней ситуации с нестабильностью экономики.

Но чтобы у государства существенно изменилось отношение к рыбаку – мы этого не видим. Наоборот, приходится слышать о закручивании гаек», - отметил в интервью журналу президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

При госконтроле нужно разделять законопослушные, социально ответственные предприятия и браконьеров, государство и бизнес-сообщество могли бы совместно разработать критерии для такого разграничения, считает руководитель АРСО.

Конкретные примеры барьеров, которые мешают рыбакам, привел вице-президент ассоциации Павел Колотушкин. Компании ждут, когда будет окончательно решен вопрос с маломерными судами и документами на соответствие МКУБ, с перегрузами рыбопродукции в «районах укрытия» для судов с «закрытой границей».

Тема снятия административных барьеров – и в материалах с экспертами из других регионов. Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков в интервью «Fishnews – Новости рыболовства» прокомментировал, как продвигается реформирование госконтроля в отрасли на площадке специальной рабочей группы.

В номере – и другие интересные материалы. Об истории, проблемах и перспективах лососевых рыбоводных заводов в Сахалинской области рассказал руководитель службы аквакультуры ГК «Гидрострой» Владимир Самарский. Своим видением роли и задач отраслевой науки поделился Лев Бочаров, долгие годы – бессменный руководитель ТИНРО, а теперь советник президента ВАРПЭ.

На страницах «Fishnews – Новости рыболовства» продолжается выход материалов к юбилею Архангельского тралового флота.

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