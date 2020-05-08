08 мая 2020 года

Первый краболов «Антея» уже на ходу

В акватории Финского залива завершились ходовые испытания судна для добычи краба «Русь». Судостроители готовятся к передаче первого построенного в России краболова заказчику – группе компаний «Антей».

Ленинградский завод «Пелла» отчитался об успешном завершении ходовых испытаний 50-метрового краболова «Русь», построенного по заказу ГК «Антей». «По результатам испытаний подтверждены основные спецификационные характеристики краболова, – сообщили Fishnews в пресс-службе верфи. – В настоящее время судно готовится к передаче заказчику».

Президент группы компаний «Антей» Иван Михнов не раз подчеркивал, что «Русь» – первое отечественное судно, которое изначально разрабатывалось и строилось с учетом особенностей крабового промысла. До этого с такими заказами российские заводы не работали.

Судно проекта 03070 предназначено для донного лова различных видов краба с последующей сортировкой и перегрузкой в решетчатые корзины. Перевозить улов предполагается в живом виде в специальных термоизолированных цистернах (RSW-танках) с охлажденной и подготовленной забортной водой.

Новый краболов станет первой ласточкой в масштабной программе «Антея» по обновлению флота. По условиям прошлогодних крабовых аукционов группа компаний приняла обязательства по строительству семи судов на российских верфях. В середине апреля «Антей» заключил контракт на строительство шести краболовов с Находкинским судоремонтным заводом. НСРЗ уже ведет работу по этим проектам.

Fishnews