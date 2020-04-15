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От Находкинского судоремонтного завода контракты подписал генеральный директор завода Николай БОЛГАР, от рыбопромышленных компаний – президент ГК «Антей» Иван МИХНОВ. Фото пресс-службы правительства Приморского края

«Антей» построит краболовы на Дальнем Востоке

Компании «Антей Север» и «Алестар» заключили контракты на строительство на Находкинском судоремонтном заводе шести судов для добычи крабов. Верфь уже ведет работу по этим проектам.

От НСРЗ контракты подписал генеральный директор завода Николай Болгар, от рыбопромышленных компаний – президент ГК «Антей» Иван Михнов. Для «Алестара» будет построено одно судно, для «Антей Север» – пять.

Напомним, что на октябрьском аукционе компания «Алестар» приобрела доли квот на вылов крабов в Дальневосточном бассейне, «Антей Север» – в Баренцевом море. При этом рыбаки приняли на себя обязательства по строительству промыслового флота на отечественных верфях.

Суда будут строиться по проекту компании «Дамен Инжиниринг», сообщил Fishnews Николай Болгар. Характеристики будущих краболовов: длина – 57,7 м, ширина – 15,6 м, мощность главного двигателя – 1600 кВт, автономность – 30 суток, скорость – 12 узлов, экипаж – 24 человека. Также на заводе планируется построить два судна для еще одного победителя крабового аукциона – «ТРК».

9 апреля завод приступил к резке металла для закладной секции первого краболова. Сейчас уже началась сварка полотнищ судна. Закладные секции всех восьми судов планируется закончить и предъявить регистру и заказчикам в мае, рассказал гендиректор НСРЗ.

Заказчики плотно работают с верфью, чтобы были выдержаны все сроки, подчеркнул Иван Михнов.

Холдинг «Антей» первым приступил к строительству краболова на российских верфях, еще до того как государство ввело аукционные квоты на вылов. На днях должны состояться ходовые испытания судна «Русь», сообщил президент группы компаний.

Работа, которую «Антей» ведет по строительству судов, важное событие для отрасли, отметил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. «Это большая серия судов, наверное, первая такая серия за последние много лет в Дальневосточном регионе и конкретно в Приморском крае», – обратил внимание руководитель АДК.

Рыбопромышленники реализуют серьезные проекты по строительству судов для крабового промысла на отечественных верфях. Сейчас обсуждается, как власти будут контролировать выполнение обязательств по инвестиционным проектам. И важно рассмотреть формат участия отраслевых объединений в обсуждении вопросов, с которыми сталкиваются заказчики флота и верфи, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Проекты «Антея» станут украшением программы по строительству краболовных судов, уверен Николай Болгар.

Fishnews

  • От Находкинского судоремонтного завода контракты подписал генеральный директор завода Николай БОЛГАР, от рыбопромышленных компаний – президент ГК «Антей» Иван МИХНОВ. Фото пресс-службы правительства Приморского края
  • От Находкинского судоремонтного завода контракты подписал генеральный директор завода Николай БОЛГАР, от рыбопромышленных компаний – президент ГК «Антей» Иван МИХНОВ. Фото пресс-службы правительства Приморского края
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