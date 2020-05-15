15 мая 2020 года

Важнейшим предприятиям приготовили индивидуальный подход

Постоянный мониторинг ситуации на системообразующих предприятиях с оказанием при необходимости индивидуальной поддержки - одно из основных направлений защиты экономики в рамках программы президента.

Напомним, что в перечень системообразующих предприятий АПК вошли крупнейшие компании рыбной отрасли. Это предприятия Камчатки, Приморского края, Сахалинской области, Хабаровского края.

Системообразующие предприятия, учитывая их значение, должны в нынешних условиях находиться в зоне особого внимания государства. Это одно из направлений «противокоронавирусной» поддержки экономики, которое правительство и ведомства проработали по поручению главы государства Владимира Путина.

При формировании списка учитывались значимость предприятий в отрасли, вклад в экономику и социальную сферу, роль в обеспечении занятости на местах и другие критерии, рассказали в пресс-службе Минсельхоза России.

Компании, включенные в список по рыбной отрасли, не только продолжают традиционную производственную деятельность, но и реализуют инвестиционные проекты.

Так, «Русская рыбопромышленная компания» строит в Приморском крае новый береговой рыбоперебатывающий комплекс. Проект реализуется в рамках территории опережающего развития «Надеждинская». Новое производство планируется запустить в 2020 г., акцент будет сделан на производство рыбной продукции с высокой степенью переработки.

В рамках программы инвестиционных квот РРПК также реализует программу по обновлению флота: для компании строится 11 современных супетраулеров, в том числе 10 судов - в России. Каждое из судов будет рассчитано на ежегодный вылов более 60 тыс. тонн рыбы, выпуск около 15 тыс. тонн филе, фарша и сурими. В марте в Петербурге уже состоялся торжественный спуск головного судна в серии - «Капитан Вдовиченко».

В целом, как отмечают эксперты, в списке системообразующих предприятий заметно усилилась роль рыбной отрасли. «Безусловно, компании, включенные в список, примут все меры, чтобы самостоятельно справиться с текущими вызовами. При этом включение в список дает основания рассчитывать на поддержку государства при реализации негативных сценариев в сложной экономической ситуации», – комментировал президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

Исполняющий обязанности премьер-министр Андрей Белоусов на совещании у президента 6 мая сообщил, что регионам поручено регулярно направлять информацию о работе системообразующих организаций.

Также по поручению президента до 1 июня правительство должно подготовить общенациональный план действий по восстановлению и развитию экономики.

Fishnews