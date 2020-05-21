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Врио губернатора Камчатского края Владимир СОЛОДОВ посетил судно «Матвей Кузьмин» компании «Океанрыбфлот». Фото пресс-службы правительства региона

Владимир Солодов: Здоровье рыбной отрасли – в приоритете для Камчатки

В Камчатском крае уделяют особое внимание обеспечению бесперебойной работы рыбопромышленного комплекса в условиях борьбы с коронавирусом. Глава региона Владимир Солодов держит ситуацию на личном контроле.

«В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции по стране и миру одной из наших общих задач является сохранение не только здоровья камчатцев, но и их благополучия. До старта путины остается меньше месяца, и вопросам ее безопасной и качественной организации сейчас необходимо уделять особое внимание», – заявил врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов во время посещения судна «Матвей Кузьмин» компании «Океанрыбфлот».

Глава региона ознакомился с условиями, которые компании создают на промысловом флоте для обеспечения безопасности членов экипажей. Важно не допустить вспышки заболевания в море, так как от этого зависят и жизни людей, и ситуация в рыбной отрасли, и экономика края в целом.

Важной задачей для региона остается реализация проектов по обновлению и наращиванию производственных мощностей рыболовецких предприятий, в том числе в рамках федеральной программы инвестквот. Владимир Солодов ознакомился с работой по этому направлению в рыболовецком колхозе им. В.И. Ленина. Здесь готовится к запуску новый современный береговой завод, сообщает корреспондент Fishnews.

Председатель РК Сергей Тарусов рассказал, что инвестиционная программа компании вышла на финишную прямую, но на планы повлиял коронавирус. Исландские специалисты, осуществлявшие монтаж и запуск оборудования, были вынуждены спешно покинуть Россию из-за закрытия границ. Однако в том, что завод начнет работать уже летом, здесь не сомневаются: основные работы выполнены.

Ожидает скорого выхода на промысел и новое судно рыболовецкого колхоза – траулер-сейнер «Ленинец». Флагман, построенный под инвестквоты на калининградской верфи, прибыл на Камчатку в 2019 г. В конце прошлого года был поднят флаг и на «Командоре» – втором судне из серии сейнеров-траулеров проекта SK-3101R.

«На Камчатке мы видим серьезное развитие рыбоперерабатывающей отрасли как на судах, так и на берегу. Строительство современного флота вызывает большой оптимизм, оно говорит о переходе от модели, в которой рыба вылавливалась и шла на экспорт без добавленной стоимости, к системе, когда реальная добавленная стоимость создается на территории края. Это влияет на налоговые поступления и рост числа рабочих мест», – отметил глава региона.

Напомним, 2020 г. стал первым, когда компании, за которыми государство закрепило доли квот для инвестиционных целей, получили право осваивать эти ресурсы. Это 10 российских предприятий, 5 из которых – камчатские: «Витязь-Авто», «Укинский лиман», «Камчаттралфлот», «Заря» и РК им. Ленина.

Президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, которое проходило 20 мая, поддержал инициативу Владимира Солодова о введении регулярных рейсов в летний период для вывоза рыбы с Камчатки Северным морским путем. Глава государства поручил проработать возможности поставок камчатской рыбы в центральные регионы страны по этому маршруту.

Fishnews

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