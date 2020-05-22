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Лососевая путина на Дальнем Востоке

Лососевому улову помогут попасть на столы россиян

В 2020 г. на Дальнем Востоке ожидается вылов около 384 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Росрыболовство поставило задачу отдельно рассмотреть вопрос о поставках рыбы на внутренний рынок. По поручению президента продовольственная безопасность находится в сфере особого внимания.

Лососевая путина стартует на Дальнем Востоке совсем скоро. В ряде промысловых районов важнейший для рыбаков сезон откроется уже 1 июня. Дальневосточный научно-промысловый совет 14 мая одобрил стратегии организации путины по регионам, оперативные решения будут принимать региональные комиссии по анадромным.

Пока прогноз на путину - около 384 тыс. тонн. Из этого объема на горбушу - наиболее востребованный у россиян лосось - приходится свыше 222 тыс. тонн. Уточнить данные о подходах рыбы ученым помогут традиционные исследования в прикурильских водах Тихого океана.

Один из вопросов, который требует ежегодного внимания при подготовке к путине, - перевозка рыбопродукции в регионы. Основные объемы идут через транспортный узел в Приморском крае.

Замглавы Росрыболовства Петр Савчук поручил провести совещание с транспортными компаниями и РЖД по поставкам рыбных товаров внутри страны.

Особенность нынешней путины - горбушовый год в Приморье. «На 2020 году прогнозируемый вылов в Приморском крае составляет 982 тонны горбуши и 481 тонну кеты», - рассказали Fishnews в Тихоокеанском филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Промысел лосося обеспечивает работой жителей северных районов края.

В этом году к путине на Дальнем Востоке готовятся в условиях ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Для сезонных рабочих, прибывающих в Дальневосточный регион, обеспечены необходимые карантинные мероприятия, сообщил на совещании у президента Владимира Путина глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Ранее вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев дал ряд поручений по обеспечению безопасности людей, приезжающих на вахту, и местного населения.

Fishnews

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