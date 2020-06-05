05 июня 2020 года

Камчатка укрепляет портовые мощности с прицелом на Севморпуть

Реконструкция причалов и складов морского терминала «Сероглазка» создаст условия для развития базовых отраслей экономики полуострова и ускорит запуск регулярных перевозок по Северному морскому пути, заявил глава Камчатского края Владимир Солодов.

Грузовой терминал «Сероглазка» расположен в одноименной бухте в акватории Петропавловска-Камчатского. Проект реализует холдинг «Норебо». Мощности морского рефрижераторного терминала и планы по его развитию оценил врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов. Он отметил особую актуальность, которую приобретает этот проект в свете перехода на транспортировку рыбы Северным морским путем.

Годовой грузооборот терминала сейчас составляет 300 тыс. тонн. Реконструкция проходит в соответствии с утвержденным планом. В первую очередь для запуска регулярных перевозок по Севморпути важно наращивание холодильных мощностей, подчеркнул генеральный директор ООО «Терминал «Сероглазка» Владимир Вальтер. К 2022 г. планируется завершить реконструкцию причала с глубиной 14 м, что позволит принимать большие контейнеровозы.

Сегодня терминал готовится к отправке грузов по северному маршруту. Так, на рейс лихтеровоза из Петропавловска-Камчатского, намеченный на сентябрь, уже сформирован груз – 170 контейнеров, рассказал гендиректор терминала.

«Уверен, реализация инвестиционных планов на «Сероглазке» приведет к созданию надежной базы для долгосрочного развития рыбохозяйственной сферы на Камчатке, позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест, увеличить налоговую базу и привлечь серьезные инвестиции», – заявил глава региона.

Транспортный коридор Мурманск – Петропавловск-Камчатский позволит практически вдвое сократить срок доставки продукции, отмечают власти региона.

Напомним, вопрос запуска регулярной судоходной линии по Северному морскому пути для перевозок рыбопродукции Владимир Солодов поднял на совещании у президента России. Идею создания рабочей группы поддержал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, подключиться к вопросу согласилась и РЖД. Владимир Путин поручил Минтрансу, Росатому и другим профильным структурам проработать вопрос.

Готовность включиться в работу выражают и представители рыбной отрасли. В то же время они обращают внимание на опыт прошлых лет по отправке рыбопродукции Севморпутем и связанные с этим сложности. Важно уделить внимание вопросам формирования партий рыбопродукции на Дальнем Востоке, товарной логистики в западных регионах и обратной загрузки транспортных судов, отметил в беседе с корреспондентом Fishnews председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Одним из проблемных аспектов остаются тарифы на ледокольную проводку для рыбных грузов. С 2011 г., несмотря на неоднократные поручения правительства РФ, они так и не были пересмотрены.

«Ситуация меняется, но вопросы пока остаются. Мы готовы включиться в работу. В целом, если будут решены перечисленные вопросы, думаю, что и в этом году можно будет отправить с Камчатки несколько десятков тысяч тонн красной рыбы по Северному морскому пути», – прокомментировал представитель отраслевого объединения.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства региона.

Fishnews