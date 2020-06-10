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Свежепойманные лосось и треска на Дальнем Востоке

Рыбная биржа предложила решение для Севморпути

Предварительная реализация продукции на биржевых торгах способна решить вопрос со сбытом дальневосточной рыбы, которая будет отправляться по Севморпути в западные регионы страны, полагают эксперты АО «ДАРД».

Свои рекомендации по использованию биржевых механизмов при решении вопросов эффективного использования Севморпути для перевозки рыбы «Дальневосточный аукционный рыбный дом» направил главе Камчатского края.

Напомним, врио губернатора Владимир Солодов на совещании у президента России поднял вопрос о более активном использовании северного маршрута для доставки рыбы в центральные регионы России. Потенциальный объем транспортировки уловов тихоокеанских лососей в летне-осенний период на первом этапе может составить 50-60 тыс. тонн в год, а в перспективе – до 250-300 тыс. тонн, поделился расчетами глава региона. Владимир Путин поручил правительству с участием Росатома и РЖД проработать этот вопрос.

Как рассказал Fishnews генеральный директор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин, ранее на площадке Биржи «Санкт-Петербург» выставлялась часть рыбопродукции (порядка 3 тыс. тонн), доставленной в Архангельск по Северному морскому пути. Но сделано это было уже после того, как груз прибыл с Дальнего Востока в северный регион.

«На наш взгляд, добавить эффективности продажам могло бы заключение сделок до отправки продукции либо еще раньше, до начала промысла, с использованием форвардных (фьючерсных) механизмов», – отметил представитель биржи.

Положительным примером заключения такого рода сделки стал опыт камчатской компании «Корякморепродукт». В июле 2019 г. она продала 1000 тонн горбуши с отсрочкой поставки продукции покупателю и корректировкой платежа с учетом актуальной ситуации на рынке. Обе стороны положительно оценили итоги после закрытия сделки месяц спустя.

Биржевой инструмент предварительной реализации продукции способен в целом стать одним из решений сезонных проблем со сбытом уловов, которые возникают из-за затоваривания рынка и перегруженности холодильных складов, добавил гендиректор ДАРД.

«Дальневосточный аукционный рыбный дом» предложил властям Камчатки совместно продолжить работу по развитию организованных торгов рыбопродукцией и шире использовать биржевые механизмы, в том числе в других отраслях.

Fishnews

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