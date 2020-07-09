09 июля 2020 года

Росрыболовство пообещало помочь поставщикам морепродуктов

Проблему, с которой рискуют столкнуться экспортеры живых морепродуктов из-за нового административного регламента Росприроднадзора, обсудили на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС).

Согласно требованиям наднационального законодательства, для вывоза живых диких животных необходима лицензия Министерства промышленности и торговли РФ. Это требование распространяется на крабов и другие морепродукты. Причем заявления на получение лицензий нужно согласовывать с Росприроднадзором. Это норма тяняется еще с 90-х гг. и практического значения не имеет, отметил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. Раньше она особых проблем не создавала - не было значительного объема поставок живого краба, но такой вид экспорта активно развивается.

Раньше регламента для согласования в Росприроднадзоре не существовало. «Схема была такая: компания подавала заявление, прикладывала контракт, к этому контракту - разрешение на вылов на объем не меньше, чем в контракте. В дальнейшем получала лицензию и объемы постепенно списывались, то есть судовые партии списывались с этой лицензии», - описал руководитель АДК.

Но в июне вступил в силу административный регламент Росприроднадзора, описывающий процесс получения заключения на вывоз. И теперь потребуется предоставлять копии документов, подтверждающих фактический вылов. Однако непонятно, что это должна быть за справка. С 1 сентября стартует крабовая путина, и рыбаки могут столкнуться с серьезными проблемами, сообщает корреспондент Fishnews.

«Получается, что мы на каждую судовую партию должны сначала получить какой-то документ, который удостоверяет фактический вылов. Затем согласовать заявление на получение лицензии и подать документы на лицензию в Минпромторг», - рассказал Александр Дупляков. Все это может занять не менее 25 дней.

Вылов и доставка до момента оформления занимает примерно 5-6 дней, все остальное время судно будет находиться в ожидании. Что будет с крабом, непонятно.

Росприроднадзор, естественно, собирается соблюдать регламент - об этом на ДВНПС заявила представительница ведомства.

Ассоциация и компании направили обращение в Росприроднадзор с просьбой исключить требование предоставлять документ о фактическом вылове и ограничиваться разрешением на вылов (как это было раньше). Руководитель АДК попросил Росрыболовство обратиться к коллегам из федеральной службы, а также - если изменения в регламент не внесут до путины - предусмотреть возможность оперативной выдачи справки. О проблеме заявили и другие отраслевые объединения.

Росрыболовство подключилось к решению вопроса, сообщил замглавы федерального агентства, председатель ДВНПС Петр Савчук. Он пообещал, что с центральным аппаратом будет проведено совещание по этому вопросу.

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