14 июля 2020 года

Бизнес-сообщество призывает снять избыточные требования для поставок морепродуктов

Требование нового регламента Росприроднадзора губительно для поставок живого краба, отмечают в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота. АСРФ, как и другие отраслевые организации, направило в ведомство обращение по этому поводу.

Согласно законодательству Евразийского экономического союза для экспорта живых животных, в том числе краба, необходима лицензия Минпромторга. Однако для ее получения поставщикам нужно согласовывать заявление на получение лицензии в Росприроднадзоре.

Представители рыбной промышленности давно говорят об избыточности этой процедуры. Но теперь появилась новая проблема. С 27 июня вступил в силу административный регламент Росприроднадзора , описывающий процесс получения заключений на вывоз живой рыбы и морепродуктов.

Предусматривается, что для согласования поставщики должны предоставлять копии документов, подтверждающих вылов. Однако в законодательстве такой документ не зафиксирован, сразу же обратили внимание в Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока . Непонятно, где получать справку и в какие сроки.

С коллегами из АДК солидарны и в других отраслевых объединениях. «Такое нововведение губительно для сохранения экспортной продукции живых крабов с учетом сроков накопления отгрузочных партий на промысловых судах, оформления заключения Росприроднадзора и экспортной лицензии Минпромторга», – заявил в интервью Fishnews президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

Он сообщил, что АСРФ, как и другие объединения, обратилась в Росприроднадзор с предложением исключить требование о предоставлении копии документа, подтверждающего фактический вылов, из административного регламента.

9 июля отраслевые объединения рассказали о проблеме на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС) . Росрыболовство обещало провести межведомственное совещание для помощи поставщикам.

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