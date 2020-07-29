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Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Сергей Рябченко: По Амуру задача непростая, но выполнимая

Необходимо изучить, как будет проходить промысел лососей на Амуре в этом году и к следующей путине подойти уже с единой взвешенной позицией, считает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

К лососевой путине этого года Хабаровский край подошел с жесткими ограничениями промысла в бассейне Амура и лимане. Пожалуй, именно вокруг Амура кипит больше всего споров на отраслевых совещаниях.

«Край стал проблемным не из-за того, что идет снижение запасов лососевых на Амуре. Просто все уже устали от того, что отраслевые объединения не могут договориться с региональными властями и между собой. В результате это приводит к жесточайшим правилам промысла на Амуре», – высказал мнение в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей Рябченко.

«Если бы мы умели договариваться, совместно приняли решение, то прошла бы стратегия организации путины, которая рассматривалась на февральском заседании ДВНПС. Она повторяла сценарий 2019 года. А минувшая путина, напомню, была более-менее успешной по заполнению естественных нерестилищ и закладке икры на инкубацию на рыбоводных заводах. В то же время и предприятия, расположенные в устьевой части Амура и в русле реки, смогли взять определенные объемы», – добавил руководитель объединения.

Сейчас, отметил он, возникает, например, вопрос, какими орудиями лова работать пользователям с участками, ведь для плавных сетей на Амуре в этом году предусмотрен запрет.

«Я не знаю, что может быть жестче тех мер, которые предусмотрены в приказе Минсельхоза об ограничениях на путину 2020 года и в изменениях правил рыболовства по Амурскому лиману», – добавил Сергей Рябченко.

Нужно посмотреть, как будет проходить путина в этом году, и к промыслу в 2021 году выйти уже с единой взвешенной позицией – как краевым властям, так и всем общественным организациям, считает президент АПРОХК. «Действовать вразнобой нельзя. Думаю, всегда есть возможность найти компромисс и с точки зрения сохранения ресурса, и с точки зрения его рационального использования. Чтобы и предприятия могли поправить свою экономическую ситуацию, и в то же время необходимое количество лосося прошло на нерест», – заявил руководитель объединения.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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