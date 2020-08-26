26 августа 2020 года

Ассоциация просит защитить поставки ежа

Условия регламента Росприроднадзора ставят под угрозу банкротства компании, добывающие морского ежа, – по этой проблеме Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обратилась в саму федеральную службу, в Минпромторг и Росрыболовство.

Проблема оформления экспорта живых морепродуктов так до сих пор и не снята. Новый административный регламент Росприроднадзора не учитывает специфику работы рыбаков, отмечают в отраслевых объединениях.

Согласно требованиям наднационального законодательства, для вывоза живых диких животных – в том числе краба, ежа – нужна лицензия Минпромторга РФ. Причем заявление на ее получение нужно согласовывать с Росприроднадзором. И получение лицензии, и согласование – избыточные процедуры, не раз заявляли в рыбохозяйственных ассоциациях.

Однако теперь вопрос обострился. В июне вступил в силу административный регламент Росприроднадзора, описывающий процесс получения заключения на вывоз. Теперь поставщики должны предоставлять копии документов, подтверждающих фактический вылов.

На получение такой справки потребуется дополнительное время, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов в письме ведомствам. Уже не раз говорилось о проблеме, с которой в результате столкнутся поставщики живого краба.

В АРСО также особо обратили внимание на ситуацию, в которой оказались компании, добывающие морского ежа. В случае с ним административный регламент отводит на согласование до 25 рабочих дней, сообщает корреспондент Fishnews.

Между тем работа с ежом – весьма сжатая по срокам, после пяти дней хранения ценный морепродукт теряет свои потребительские качества, подчеркнули в ассоциации. «В такой короткий срок получить разрешительный документ на экспорт невозможно», – беспокоятся в отраслевом сообществе.

В письме в ведомства региональное объединение напомнило, что основные объемы ежа добываются на Южных Курилах. «В работе принимают участие 20 прибрежных курильских предприятий, организующих промысел на 34 судах, на каждом из которых работает 15 человек. Без учета обслуживающего берегового персонала без работы могут остаться более 600 рыбаков», – заявили в АРСО.

Чтобы устранить административный барьер, «способный обанкротить десятки прибрежных предприятий», ассоциация попросила ведомства пересмотреть порядок получения заключения.

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