08 сентября 2020 года

Глубоководные крабы все еще ждут

Постановление правительства, которое должно вернуть компаниям объемы добычи крабов-стригунов ангулятуса и красного, так и не вышло, рыбаки информируют власти о снятии судов с промысла.

Добытчики глубоководных крабов до сих пор не дождались решения органов власти о переводе в квоты добычи в морских водах объемов, которые ушли в 2020 г. в другой вид квот, - вылова крабов в инвестиционных целях.

«Насколько нам известно, проект постановления остается на согласовании с федеральными органами исполнительной власти», - сообщил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов на онлайн-конференции Fishnews.

Сама АРПП не раз настаивала, что нынешнее законодательство уже позволяет перевести зарезервированные объемы в квоты добычи в морских водах (то есть по договорам, которые заключены с традиционными пользователями). Но регулятор заявил, что нужны изменения правовой базы правительства. Проект поправок Министерство сельского хозяйства РФ представило в июле .

Из хозяйственного оборота в результате исключено более 8,5 тыс. тонн крабов-стригунов ангулятуса и красного. Рыбаки вынуждены снимать суда с промысла - это потери с точки зрения рабочих мест, налогов, ущерб для экономики предприятий, напомнил Георгий Мартынов. О ситуации объединение информирует Росрыболовство .

Георгий Мартынов также сообщил, что в ближайшие дни рабочая группа по «регуляторной гильотине» в рыбной отрасли рассмотрит проект нового приказа Минсельхоза о минимальных суточных объемах добычи крабов на судно . Предполагается снизить показатель по крабу ангулятусу Восточно-Сахалинской подзоны - о необходимости таких изменений говорят в отраслевом сообществе , нынешний объем называют завышенным.

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