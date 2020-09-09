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На Дальний Восток, к месту постоянной эксплуатации, «Русь» добирается Северным морским путем

Добытчики краба обеспечили верфи работой

Нынешний год отметился знаковым событием для российской рыбной промышленности: группа компаний «Антей» приняла у верфи и ввела в работу судно «Русь» – первый построенный в нашей стране краболов. Вскоре в Приморье холдинг разместил заказ на постройку целой серии судов для промысла краба.

«Русь» построена по проекту 03070 – он была разработан конструкторским отделом «Пеллы» на базе ярусолова. Судно предназначено для добычи краба конусными ловушками «японского» типа. Улов перегружается в корзины и транспортируется в охлажденной забортной воде в специальных термоизолированных цистернах – RSW-танках.

Длина судна составляет 50,45 метра, ширина – 12,52 метра, валовая вместимость – более 1200 тонн. Экипаж – 28 человек. Скорость хода – около 12 узлов.

Специалисты «Антея» активно участвовали в формировании концепции будущего краболова.

На октябрьских торгах в 2019 г. компании из периметра «Антея» приобрели доли квот на вылов самых разных видов краба на Дальнем Востоке, а также краба-стригуна опилио и камчатского краба в Северном бассейне.

Именно с освоения объемов в Баренцевом море и началась карьера «Руси», после того как в мае верфь передала ее заказчику. В работе оно показало себя неплохо, рассказал Fishnews вице-президент ГК «Антей» Сергей Скляр. Промысловые испытания помогали исправлять шероховатости совместно с «Пеллой» и субподрядчиками.

Сейчас «Русь» готовится к работе на Дальнем Востоке – это будет место постоянной эксплуатации судна. Однако и на Северном бассейне у «Антея» серьезные планы. В Мурманской области холдинг намерен создать береговой комплекс по передержке живого краба и производству крабовой продукции. Такая система обеспечит мобильность при возможном изменении конъюнктуры рынка: краба можно будет либо продавать в живом виде, либо перерабатывать – в зависимости от того, что и в каких объемах выгоднее. Сейчас подбирается площадка для реализации проекта, ведь нужна подходящая портовая, складская, таможенная инфраструктура.

В правительстве Мурманской области уже отметили работу, которую «Антей» ведет по развитию рыбохозяйственного комплекса региона. «Планы компании – развивать здесь добычу краба, его переработку на берегу, увеличить количество судов», – заявил по этому поводу губернатор Заполярья Андрей Чибис. Краб, который «Русь» привезла из первого рейса, пошел и на внутренний рынок.

На Северном бассейне будет работать часть судов, которые холдинг заложил на Находкинском судоремонтном заводе в Приморье.

Верфь в Находке добытчики краба обеспечили мощным заказом. Для «Антея» и компании «ТРК» дальневосточный завод должен построить восемь современных краболовов.

На этот раз заказчики обратились к разработкам «Дамен Инжиниринг». Характеристики судов проекта 5712 следующие: длина – 57,7 метра, ширина – 12,6 метра, дедвейт – около 1200 тонн, экипаж – 24 человека. Вместимость по живому крабу – 120 тонн.

«Антей» не только строит краболовы. Холдинг также развивает промысел сардины-иваси и запустил программу по продвижению продукции из этой вкусной и полезной рыбы на российском рынке. Есть и интересные проекты в сфере розничной торговли. Так что развитие идет в самых разных направлениях.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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