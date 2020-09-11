11 сентября 2020 года

Принцип «поймал и продал» опробуют в Мурманской области

Концепцию законопроекта, который позволит рыбакам-любителям продавать уловы, обсудила комиссия правительства. Пилотный проект будет запущен в Мурманской области, хотя ранее речь шла о четырех регионах.

Планируется, что рыбаки-любители смогут продавать улов по аналогии с гражданами, которые ведут личные подсобные хозяйства или занимаются садоводством, огородничеством, животноводством, – на рынках, ярмарках и в специальных местах.

«Такое регулирование имеет исключительно социальную направленность. Мы не рассматриваем это как очередной механизм сбора налога. Возможна будет реализация уловов в размере не более трех суточных норм и только в установленных местах. Отдельных квот на это устанавливаться не будет. Соответственно, это не скажется на квотах промышленных предприятий. При этом граждане, участвующие в этой программе, должны будут иметь рыболовный билет и отчитываться о своем улове. Для рыбаков, которые не собираются реализовывать улов, никаких рыболовных билетов не потребуется», – цитирует пресс-служба Росрыболовства замглавы ведомства Василия Соколова.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства, участники заседания правкомиссии отметили риски реализации инициативы, а также необходимость создания прозрачных механизмов контроля за добычей. Предлагается проработать вопрос обеспечения ветеринарного контроля и подтверждения законности продаваемого улова.

«В ходе обсуждения было предложено использовать для таких граждан хорошо зарекомендовавший себя институт самозанятых. Еще один важный аспект – не дать легализовать через такие поправки незаконно выловленную, браконьерскую продукцию», – прокомментировала председатель правкомиссии, вице-премьер Виктория Абрамченко.

«В рамках комиссии мы с коллегами концептуально проговорили законопроект, в ближайшее время в правительство РФ будет внесен соответствующий текст. Я надеюсь, что до конца текущего года все изменения в федеральное законодательство будут приняты», – заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ранее обсуждалось, что пилотный проект по продаже уловов рыбаков-любителей распространят на Мурманскую, Магаданскую, Сахалинскую и Томскую области.

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