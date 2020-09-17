Новости
Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Иван Фетисов: В Барселоне нас ждет праздник мирового масштаба

Участие в Seafood Expo Global and Seafood Processing Global в Барселоне может дать двойной эффект для компаний – экспонентов международной отраслевой выставки в Санкт-Петербурге, считает гендиректор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Из-за пандемии коронавируса рыбная отрасль в этом году осталась без крупнейших международных выставок. В частности, Seafood Expo Global and Seafood Processing Global переносится на 2021 г., впервые мероприятие пройдет в Барселоне.

Общая площадь российской экспозиции составит около 1200 кв. м, это гораздо больше, чем в Брюсселе, где планировалось 800-900 кв. м, рассказал генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

«Порядка 70% этих площадей уже забронировано. Собственно, мы и пошли на увеличение размеров стенда после того, как увидели, что настолько из-за отмены брюссельского и других мероприятий возросло количество желающих принять участие в барселонской выставке. Люди соскучились по живому общению, это видно», - отметил гендиректор ESG.

Он обратил внимание, что выставки посещает несравнимо большее количество профессионалов, чем можно охватить в рамках онлайн-сессии. Люди приходят, чтобы посмотреть на продукцию, обсудить тенденции, узнать новости и, главное, свободно пообщаться. «И вот этой свободы, непринужденности онлайн пока не дает», - констатировал собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

По его словам, задачи, которые перед российскими предприятиями в Барселоне, не сильно изменились по сравнению с «несбывшимся» Брюсселем. Планировали везти в первую очередь продукцию переработки. В основном - филейную группу, которая выпускается на заводах, построенных под инвестквоты и не только, а также непосредственно на судах в море.

«В Брюсселе мы изначально договаривались о встрече с европейскими торговыми сетями. Чуть позже к ним присоединились ретейлеры с постсоветского пространства – литовские, эстонские. Эту тенденцию мы обязательно продолжим в Барселоне, соберем всех вместе, причем через сети постараемся завязать контакты с их дистрибьюторами, трейдерами и переработчиками. Это важно, потому что система работы с европейскими сетями точно такая же, как у нас. Напрямую зайти тяжело, поэтому развита дистрибуция, и нашим производителям нужно знать, к кому обращаться», - подчеркнул Иван Фетисов.

Еще один подход, который ESG опробует впервые, – пригласит представителей смежных отраслей, которые участвуют в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) в Санкт-Петербурге, заглянуть на российский стенд в Барселоне.

«Мы позовем всех в гости: пропусками обеспечим, как пройти расскажем, у нас есть, где принимать и чем накормить. Мне кажется, это даст двойной эффект для наших экспонентов, потому что в Санкт-Петербурге участников много, а здесь всего три десятка компаний, и они все на виду. А с учетом того, что Барселона – это сердце европейского рыбного рынка, думаю, в апреле следующего года нас ждет праздник мирового масштаба», - заявил генеральный директор Expo Solutions Group.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

  • Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ
  • Российский стенд Seafood Expo Global в Брюсселе
  • В Брюсселе всегда был большой интерес к рыбной отрасли России
  • Главная рыбная выставка в России Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге тоже перенесена на следующий год
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: выставка
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

    Глава Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    С отраслью связываем особые надежды

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    Генеральная линия закручивается в спираль

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

    Яна ЯШИНА

    Закрытых границ для общения не существует

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    В Барселоне нас ждет праздник мирового масштаба

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Марикультура нуждается в системном подходе

    Генеральный директор компании «Альфа Лаваль Поток» Давид ОЛЬШЕВСКИ

    Генеральный директор компании «Альфа Лаваль Поток»

    Давид ОЛЬШЕВСКИ

    «Железо» – это только верхушка айсберга

    Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

    Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    Наш стандарт – ответственный промысел

    Все интервью

    Личное мнение

    К.т.н. доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Технологического факультета Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Игорь КИМ

    Доцент кафедры технологического факультета РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязев

    Игорь КИМ

    Рыбопереработка требует современных технологов

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    Мы наблюдаем «административный удар» по рыбной отрасли

    Все материалы

    Крупным планом

    Старый и новый заводы «Алаида» в Северо-Курильске

    Инвестквоты для Парамушира

    В Приморском крае группа компаний «Антей» разместила заказ на постройку целой серии судов для промысла краба

    Добытчики краба обеспечили верфи работой

    На базе учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске завершилась третья смена детского оздоровительного лагеря

    Сахалинский «Восток» сделал лето незабываемым

    Большой интерес к биржевой площадке на ВЭФ-2017 проявил министр морских дел и рыболовства Республики Корея КИМ Ён Чун

    Кто разомкнет биржевой круг?

    Все материалы

    События

    Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

    Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

    В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

    Под «Парусами мира»

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.