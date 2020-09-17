17 сентября 2020 года

Иван Фетисов: В Барселоне нас ждет праздник мирового масштаба

Участие в Seafood Expo Global and Seafood Processing Global в Барселоне может дать двойной эффект для компаний – экспонентов международной отраслевой выставки в Санкт-Петербурге, считает гендиректор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Из-за пандемии коронавируса рыбная отрасль в этом году осталась без крупнейших международных выставок. В частности, Seafood Expo Global and Seafood Processing Global переносится на 2021 г., впервые мероприятие пройдет в Барселоне.

Общая площадь российской экспозиции составит около 1200 кв. м, это гораздо больше, чем в Брюсселе, где планировалось 800-900 кв. м, рассказал генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

«Порядка 70% этих площадей уже забронировано. Собственно, мы и пошли на увеличение размеров стенда после того, как увидели, что настолько из-за отмены брюссельского и других мероприятий возросло количество желающих принять участие в барселонской выставке. Люди соскучились по живому общению, это видно», - отметил гендиректор ESG.

Он обратил внимание, что выставки посещает несравнимо большее количество профессионалов, чем можно охватить в рамках онлайн-сессии. Люди приходят, чтобы посмотреть на продукцию, обсудить тенденции, узнать новости и, главное, свободно пообщаться. «И вот этой свободы, непринужденности онлайн пока не дает», - констатировал собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

По его словам, задачи, которые перед российскими предприятиями в Барселоне, не сильно изменились по сравнению с «несбывшимся» Брюсселем. Планировали везти в первую очередь продукцию переработки. В основном - филейную группу, которая выпускается на заводах, построенных под инвестквоты и не только, а также непосредственно на судах в море.

«В Брюсселе мы изначально договаривались о встрече с европейскими торговыми сетями. Чуть позже к ним присоединились ретейлеры с постсоветского пространства – литовские, эстонские. Эту тенденцию мы обязательно продолжим в Барселоне, соберем всех вместе, причем через сети постараемся завязать контакты с их дистрибьюторами, трейдерами и переработчиками. Это важно, потому что система работы с европейскими сетями точно такая же, как у нас. Напрямую зайти тяжело, поэтому развита дистрибуция, и нашим производителям нужно знать, к кому обращаться», - подчеркнул Иван Фетисов.

Еще один подход, который ESG опробует впервые, – пригласит представителей смежных отраслей, которые участвуют в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) в Санкт-Петербурге, заглянуть на российский стенд в Барселоне.

«Мы позовем всех в гости: пропусками обеспечим, как пройти расскажем, у нас есть, где принимать и чем накормить. Мне кажется, это даст двойной эффект для наших экспонентов, потому что в Санкт-Петербурге участников много, а здесь всего три десятка компаний, и они все на виду. А с учетом того, что Барселона – это сердце европейского рыбного рынка, думаю, в апреле следующего года нас ждет праздник мирового масштаба», - заявил генеральный директор Expo Solutions Group.

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