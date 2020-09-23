23 сентября 2020 года

Добытчики минтая - за здоровье экипажей и безопасность продукции

Ассоциация добытчиков минтая приняла декларацию о противодействии распространению коронавируса на рыбопромысловых судах. Российские предприятия подчеркнули приверженность соблюдению мер, призванных сохранить здоровье экипажа и обеспечить безопасность продукции.

Декларацию «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-2019» члены Ассоциации добытчиков минтая приняли на общем собрании 15 сентября во Владивостоке.

Совместная работа предприятий, направленная на то, чтобы не допускать распространение коронавируса на российских рыбопромысловых судах, стала одной из ключевых тем повестки, рассказали Fishnews в пресс-службе АДМ.

В декларации участники объединения подчеркнули, что готовы руководствоваться рекомендациями компетентных международных организаций, зарубежных и российских госорганов, соблюдать международные договоры, законодательство страны пребывания и России в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

При этом российские рыбаки приводят список рекомендаций и требований, на которые они опираются для обеспечения безопасности для потребителя своей продукции.

Как отметил президент АДМ Алексей Буглак, соблюдение комплекса мер будет способствовать сохранению жизни и здоровья членов экипажей и устранению угрозы причинения вреда жизни и здоровью населения государств, принимающих и обслуживающих в своих портах российские суда. Также принятие конкретных шагов обеспечит бесперебойную работу рыбодобывающего флота и сохранение экспортных рынков для российской продукции из водных биоресурсов.

Декларация опубликована на сайте Ассоциации добытчиков минтая.

О других вопросах

Участники собрания также рассмотрели и одобрили отчеты о деятельности АДМ, обсудили работу по MSC-сертификации промысла минтая в новых районах Дальневосточного бассейна.

В состав объединения вошли три новых участника - ООО «Минтай ДВ», ООО «Комета», «РК «Новый мир».

При этом из ассоциации исключены структуры Русской рыбопромышленной компании. Большинство членов АДМ не поддержали предложения РРПК по реформированию отрасли, ранее получившие отрицательные отзывы в Росрыболовстве и Минсельхозе, а также в РСПП, «Опоре России», Торговой палате и отраслевых объединениях.

Основанием для исключения стало нарушение пункта 3.6 устава объединения. «В соответствии с уставом «любой участник ассоциации может быть исключен из ее состава за совершение действий, противоречащих целям и (или) задачам ассоциации». К основным целям ассоциации пункт 2.1 устава относит «обеспечение экономических и правовых гарантий деятельности рыбохозяйственных предприятий». Предложение РРПК о сокращении объема промышленной и прибрежной квоты неизбежно приведет к изъятию у предприятий - членов АДМ значительной части ресурсов», - прокомментировал решение Общего собрания Алексей Буглак

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