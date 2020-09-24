24 сентября 2020 года

Рыбаки попросили о парламентском контроле

При прохождении поправок об электронных торгах в рыбной отрасли важно сохранить формулировки, исключающие правовые риски для предприятий, - о содействии в таком парламентском контроле Координационный совет руководителей рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока попросил сенатора Людмилу Талабаеву.

Напомним, что в рамках нацплана развития конкуренции Минсельхоз подготовил изменения федерального закона о рыболовстве. Было предусмотрено распространение в отрасли электронных торгов, в том числе для распределения рыболовных участков.

Однако в бизнес-сообществе заявили о рисках, заложенных в формулировках законопроекта: участки для промысла действующих предприятий могли бы уйти на аукцион и тогда при распределении не учитывался бы опыт и показатели работы. Регулятор доработал документ.

Теперь очень важно, чтобы редакция законопроекта, поддержанная рыбацким сообществом, сохранилась при прохождении парламента. Об этом говорится в протоколе встречи, которую провели сенатор Людмила Талабаева и Координационный совет общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока. Руководители ассоциаций попросили парламентария содействовать в организации такого контроля, сообщает корреспондент Fishnews.

Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» в части проведения торгов в электронной форме» вошел в повестку заседания правительства 23 сентября.

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