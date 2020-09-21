21 сентября 2020 года

Сахалинские власти призывают устранить избыточные барьеры для рыбной отрасли

Агентство по рыболовству Сахалинской области добивается решения проблемы, которая ставит под угрозу работу предприятий, занимающихся экспортом живых морепродуктов. Административный регламент Росприроднадзора установил избыточную норму, считают в региональном ведомстве.

Административный регламент Росприроднадзора о получении заключения на вывоз живых морепродуктов - одна из самых широко обсуждаемых тем рыбной отрасли в последние месяцы. В бизнес-сообществе считают, что требования приказа ставят под вопрос работу предприятий, добывающих и отправляющих на экспорт живого краба и морских ежей.

Проблема недавно обсуждалась на заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета, рассказал Fishnews руководитель областного агентства по рыболовству Иван Радченко. «Запросили позицию по этому вопросу Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора. В ведомстве настаивают, что функция по выдаче заключения на вывоз важна, она позволяет отслеживать законность добытых водных биоресурсов», - сообщил глава областного ведомства. Однако и при промысле, и при транспортировке водных биоресурсов есть различные формы контроля, которые осуществляют разные госорганы, при этом проверяется и легальность добычи.

Выдача заключения на вывоз в связи с этим выглядит избыточной, за рубежом пользователи этот документ не предъявляют, подчеркнул Иван Радченко.

Требование о заключении нужно отменить или как минимум выдавать документ на год на тот объем, который выделен пользователю для освоения, уверены в агентстве.

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