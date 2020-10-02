02 октября 2020 года

Спор АДМ и РРПК предложили решать в суде

Общественный совет при Росрыболовстве обратил внимание на недопустимость необоснованных проверок общественных объединений контролирующими и правоохранительными органами.

На заседании 1 октября Общественный совет (ОС) при Росрыболовстве рассмотрел обращение Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) в связи с действиями Русской рыбопромышленной компании (РРПК), последовавшими за ее исключением из состава АДМ. Как сообщает корреспондент Fishnews, заявление представителей РРПК о намерениях обратиться в ФАС и прокуратуру в АДМ посчитали попыткой оказать давление на ассоциацию.

«Рассматривается сценарий с привлечением функций и полномочий Федеральной антимонопольной службы и других правоохранительных органов для понуждения АДМ и ее участников под угрозой наказания отменить или пересмотреть принятое решение. Такой подход подрывает базовые принципы работы института общественных организаций и создает риски для всех отраслевых общественных объединений», – рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

Несмотря на высказанную многими членами ОС негативную оценку предложениям РРПК, ставшим причиной исключения ее предприятий из рядов АДМ, участники заседания сошлись во мнении, что Общественный совет не должен давать правовую оценку действиям какой-либо из сторон в этом конфликте. Директор морских программ компании «Морская сертификация» Андрей Винников отметил, что АДМ как представитель рыбацкого сообщества обратилась к Общественному совету за поддержкой, но как поступать совету, если с аналогичной просьбой к нему придет такой же представитель рыбацкого сообщества – РРПК?

«Чтобы не выглядеть, на мой взгляд, неэтично, принимая сторону одной организации, и не принимая сторону второй организации, думаю, что решение Общественного совета должно быть взвешенным», – подчеркнул он, высказав мнение, что в данном случае, возможно, необходима «независимая экспертная юридическая оценка действий ассоциации на основании ее устава».

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков напомнил, что любая ассоциация как некоммерческая организация работает в соответствии с уставом, которым предусмотрены положения, в том числе по приему и исключению членов. «Если есть несогласие с определенными решениями, то существуют процедуры, предусмотренные для обжалования, общепринятые», – указал он.

Председатель ОС Герман Зверев согласился, что совет не вправе в данном случае высказывать свое суждение о правомерности исключения хозяйствующего субъекта из общественного объединения, поскольку такие вопросы должны решаться в судебном порядке.

«Это внутреннее дело общественного объединения. Общественный совет как орган общественного контроля не уполномочен вмешиваться в эту ситуацию. Равно как, с нашей точки зрения, и государственные органы контрольно-надзорные и правоохранительные также не вправе вмешиваться в рассмотрение вопроса относительно правомерности либо неправомерности исключения из какой-либо общественной организации ее участников», – высказал председатель позицию ОС, предложив отразить ее в проекте решения.

«Пусть коллеги из РРПК подают иск в суд, пусть коллеги из АДМ ответчиками являются и в судебном заседании, в арбитраже пусть между собой спорят. Мы же выскажем нашу позицию Общественному совету ФАС, Общественной палате и проинформируем органы прокуратуры о том, что считаем возможное назначение органами ФАС внеплановой проверки Ассоциации добытчиков минтая не подпадающим ни под одно из оснований, установленных постановлением правительства № 438 от 3 апреля 2020 года», – подвел итоги обсуждения Герман Зверев.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews