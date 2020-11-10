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О предложениях по развитию глубоководного промысла рассказали на онлайн-конференции Fishnews

Приморская ассоциация предложит меры по развитию рыболовства

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья готовит предложения по развитию глубоководного промысла. Перспективное для отрасли направление необходимо включить в национальную программу по Дальнему Востоку, считают в объединении.

Напомним, что в сентябре премьер-министр Мхаил Мишустин утвердил «Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г.». Документ включает и меры по привлечению инвестиций в рыболовство. Однако у представителей отрасли предложенные шаги вызвали много вопросов.

Общественный совет при Росрыболовстве предложил обсудить «рыбный» блок нацпрограммы социально-экономического развития Дальнего Востока в рамках слушаний в Общественной палате. При этом члены совета наметили, каким направлениям можно было бы уделить внимание.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья готовит предложения по включению в программу мер по развитию глубоководного промысла, сообщил на онлайн-конференции Fishnews президент АРПП Георгий Мартынов.

Ранее на федеральном уровне была заявлена как приоритет научная программа «Глубоководный пояс дальневосточных морей», Росрыболовство и РАН договорились о сотрудничестве по этому направлению, напомнил руководитель ассоциации.

Дальневосточные рыбаки много лет развивают промысел глубоководных объектов - крабов, макруруса. Таким образом обеспечиваются рабочие места, расширяется ресурсная база для российского рыболовства. Накоплен уникальный опыт, однако нужна планомерная поддержка со стороны государства, в том числе в регулировании.

«Мы над этим работаем. И в ближайшее время направим свои предложения в общественный совет», - рассказал Георгий Мартынов.

Ученые уже не раз заявляли о перспективности глубоководных ресурсов. Специалисты исследуют возможности в этой сфере, и здесь ожидается еще много открытий.

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  • О предложениях по развитию глубоководного промысла рассказали на онлайн-конференции Fishnews
  • О предложениях по развитию глубоководного промысла рассказали на онлайн-конференции Fishnews
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