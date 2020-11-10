Правительство примет новых министров
Президент Владимир Путин назначил министров по новой процедуре. После одобрения Госдумой руководителем Минвостокразвития стал Алексей Чекунков, Минприроды - Александр Козлов. Минтранс возглавил Виталий Савельев.
Глава государства подписал указы о главах пяти министерств. Министры назначены по новому закону - после одобрения Госдумой.
Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики стал Алексей Чекунков, с 2014 г. руководивший Фондом по развитию Дальнего Востока. Напомним, что именно ФРДВ занимался интернет-сервисом по формированию в регионе рыбоводных участков, теперь такую систему планируется распространить и на Арктику.
Александр Козлов, руководивший с 2018 г. Минвостокразвития, назначен министром природных ресурсов и экологии, сообщает корреспондент Fishnews.
Министром транспорта назначен Виталий Савельев, в правительство он приходит с поста гендиректора «Аэрофлота».
Также сменились министр энергетики, министр строительства и ЖКХ. Указы вступили в силу со дня подписания.
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