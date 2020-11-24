24 ноября 2020 года

Предприятия ждут отклика от Росрыболовства

Регионы Дальнего Востока надеются, что руководство Росрыболовства соберет совещание по перечням участков для промысла и выскажет на этой встрече свою позицию. Пока ситуация остается тревожной для предприятий.

Вопрос с региональными перечнями рыболовных участков (РЛУ) менее острым не стал, отметили руководители отраслевых ассоциаций на онлайн-конференции Fishnews.

По закону, такие списки утверждаются властями субъектов РФ по согласованию с Федеральным агентством по рыболовству.

В 2018 г. вышло новое постановление о формировании рыболовных участков и новый приказ о согласовании списков. Сейчас встает вопрос: как защитить права действующих предприятий в условиях изменившегося законодательства? В отраслевом сообществе переживают, не отправятся ли участки, не включенные в перечни, в перспективе на аукционы. Тема особенно актуальна для Дальнего Востока, ведь РЛУ необходимы для промысла тихоокеанских лососей.

Ведомства преследуют, казалось бы, благую цель – упорядочить работу участков. Но как быть с защитой пользователей, которые годами вкладывались в развитие берега, инфраструктуры, производства, отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. В пример он привел Курильские острова, где созданы своего рода кластеры – с промыслом, переработкой, искусственным воспроизводством рыбы. Целый ряд предприятий, которые являются системообразующими для своих населенных пунктов, есть и на Сахалине.

«Получается, что, с одной стороны, конечно, надо было бы навести порядок, сформировать новые участки и учесть все виды рыболовства для этих целей. С другой – мы отнимаем у наших градообразующих пользователей участки или заставляем их выходить на аукцион по безумным ценам», – сказал руководитель объединения.

Нельзя отметать те результаты, которых добились действующие предприятия – по созданию береговой инфраструктуры, производственных мощностей, обеспечению рабочих мест для людей, поддержал коллегу председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. «Отправить все эти заслуги просто в корзину, на мой взгляд, это значит отодвинуть рыбохозяйственный комплекс региона даже не на десятки, а на сотню лет назад», – подчеркнул он.

Обеспокоены ситуацией и в Хабаровском крае. В регионе также рассчитывают, что участки, договоры на которые переоформлялись в прошлом году, будут благополучно включены в список, отметил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Руководители отраслевых ассоциаций надеются, что замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков проведет обещанное обсуждение проблемного вопроса. Объединения также предложили вынести тему участков на ближайшее заседание Общественного совета при Росрыболовстве.

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