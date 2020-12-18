18 декабря 2020 года

Риски не в экономике, а в действиях государства

Основные риски для предприятий, участвующих в программе инвестквот, связаны не с экономическими факторами, а с действиями государства по изменению правил доступа к ресурсу, считает исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

В этом году одна из компаний Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) – Архангельский траловый флот – наконец получила первое из четырех судов, заказанных у российских судостроителей в рамках программы инвестквот. Вместо оговоренных в контракте 24 месяцев строительство судна растянулось на 39, что не могло не отразиться на экономике инвестпроекта.

Помимо расходов непосредственно на строительство компании пришлось содержать и ремонтировать старый флот, заменой которому должны стать новые траулеры. Всё это время АТФ платил проценты по кредитам, взятым для финансирования инвестпроекта, и нес затраты по обслуживанию банковских гарантий, выданных по требованию Росрыболовства.

«Объем этих затрат достаточно существенный, – рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» исполнительный директор СЗРКСергей Несветов. – У нас работает группа наблюдения за строительством судов, которая точно так же требует финансирования, как и сторонние организации. Все эти затраты ложатся на проект. Поэтому чем дольше строится судно, тем хуже экономика проекта».

Несмотря на это основные риски в компании связывают не с вопросом окупаемости судна, а с реформаторской деятельностью государства в части распределения квот.

«Мы абсолютно уверены, что судно будет работать и работать эффективно. А вот в чем нет никакой уверенности, так это в том, что не изменятся базовые принципы распределения квот. Причем как на рыбу, так и на краба – на все виды биоресурсов. Как нет уверенности, что тот объем квот, который у нас имеется сегодня, не уменьшится вследствие новых аукционов», – отметил представитель СЗРК.

Он подчеркнул, что практически все компании, рискнувшие начать строительство судов по программе инвестквот, в своих экономических расчетах опирались, прежде всего, на «исторические» квоты, которые закреплены за ними договорами до 2034 г. «Эта часть должна оставаться неизменной, иначе инвестпроекты просто не окупятся», – уверен Сергей Несветов.

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