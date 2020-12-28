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С первых дней работы на промысле новые траулеры-сейнеры РК им. Ленина доказали: силы и средства, которые вкладываются в строительство флота, не напрасны. Фото пресс-службы правительства Камчатского края

Инвестиции в настоящее

В 2020 г. впервые пользователи смогли приступить к освоению квот под инвестиционные проекты. Среди пионеров – камчатский Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина. Компания уже сдала 3 средних траулера-сейнера и береговой завод. На очереди строительство 9 судов и еще одной фабрики под инвестквоты.

Первые инвестиционные квоты за РК им. Ленина были закреплены в 2018 г.: это были объемы вылова трески, камбал, терпуга, кальмара, наваги, макруруса и палтуса под строительство трех судов – инвестиционных объектов типа «Г-1». На сегодняшний день все траулеры-сейнеры серии по проекту SK-3101R сданы. Два судна – «Ленинец» и «Командор» – уже работают на промысле в Дальневосточном бассейне, третье было передано заказчику 27 ноября 2020 г.

О том, как суда-«новобранцы» обживаются на Камчатке, Fishnews рассказал председатель Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина Сергей Тарусов: «И «Ленинец», и «Командор» уже работают на промысле. Практически никаких сложностей с их вводом в эксплуатацию не возникало, а какие-то небольшие нюансы, неизбежно проявляющиеся в ходе эксплуатации новых судов, никак не отразились на уловах. Так что оба траулера-сейнера с первого дня начали показывать хорошие результаты и, можно сказать, даже превзошли наши ожидания».

Тем более что тип этих судов экипажам РК имени Ленина был уже известен: все они прошли хорошую «тренажерную практику» на «Громобое» – траулере-сейнере, приобретенном компанией в Норвегии в 2016 г.

Новые суда приходят на замену старым, которые уже постепенно начинают списываться. В ближайшие годы флот РК им. Ленина пополнит БМРТ «Виктор Гаврилов» – крупнейший траулер-процессор из строящихся сегодня на российских верфях. Ожидается, что через год будет полностью готова корпусная часть судна и к концу 2021 г. оно будет спущено на воду. В течение 2022 г. по плану будет происходить насыщение БМРТ оборудованием, а в августе 2023 г. «Виктор Гаврилов» должен быть передан заказчику.

Как и в случае с траулерами-сейнерами, проект траулера-процессора создавался санкт-петербургскими конструкторами и в плотном взаимодействии со специалистами РК им. Ленина. Опытные камчатские рыбаки присутствовали на всех этапах – от прорисовки дизайн-проекта до насыщения будущих судов оборудованием.

Сейчас работа в таком формате продолжается, но уже над малым рыболовным флотом: в 2020 г. РК им. В.И. Ленина было гарантировано предоставление квот вылова разнорыбицы после ввода в эксплуатацию 6 малотоннажных судов – объектов инвестиций типа «Д-2».

«В мае 2021 года приступим к строительству шести малых рыболовных сейнеров, – рассказал Сергей Тарусов. – Осуществлять его будем в Петропавловске-Камчатском. Место строительства еще выбираем – у нас уже есть три варианта, думаю, к январю полностью определимся. Также к концу текущего года у нас будет полностью готов проект, сможем приступать к закупке материалов. По плану закладка киля первого судна запланирована в мае 2021 года, за 15-17 месяцев первый пароход, думаю, мы построим».

Но на этом проекте камчатское предприятие не планирует останавливаться – обновление флота в рамках программы инвестиционных квот продолжится. В ноябре этого года приказом Росрыболовства за Рыболовецким колхозом им. В.И. Ленина закреплены доли квот вылова минтая и сельди в Карагинской подзоне. Эти объемы будут предоставлены предприятию после ведения в эксплуатацию еще двух новых судов – среднетоннажных траулеров-процессоров длиной не менее 50 м (тип объекта инвестиций «В-1»).

В августе 2020 г. РК им. В.И. Ленина посетил премьер-министр Михаил Мишустин. Он смог оценить не только новый флот предприятия, но и береговые мощности. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, которые принес этот год, рыболовецкий колхоз смог успешно сдать свой береговой рыбоперерабатывающий комплекс в Петропавловске-Камчатском и получить под него объемы инвестиционных квот – минтая и сельди.

«Мы были вынуждены взять паузу, практически на полгода. Планировали сдать завод в мае, но вмешалась пандемия. Наладчики смогли вернуться лишь в конце августа. Сейчас завод уже официально запущен, работает. Думаю, что до Нового года мы полностью доведем его до совершенства и выйдем на те производственные мощности, которые закладывались в проект. Планируем выпускать широкий ассортимент – около 200 наименований готовой продукции, в первую очередь именно глубокой переработки».

Завод оснащен по последнему слову техники, и зарубежные производители оборудования продолжают обучение специалистов камчатской компании для дальнейшей самостоятельной эксплуатации и обслуживания фабрики. Программистам приходится работать по видеоконференцсвязи, но такой формат имеет массу преимуществ и значительно ускоряет процесс, рассказал Сергей Тарусов.

Но, как и с флотом, одним проектом на берегу РК имени В.И. Ленина не ограничился. Обе дочерние компании рыбколхоза приступили к обновлению производственных мощностей – «Командор» на западном побережье Камчатки (строительство объекта ведется под инвестквоты) и «Ударник» на восточном. В начале 2022 г. проекты планируется завершить полностью.

Оглядываясь на пройденный за этот год путь, в руководстве компании говорят прежде всего о достижениях: понимание того, что нельзя останавливаться, когда в работе находится столько проектов, стало основным стимулом справляться со всеми возникавшими трудностями, отметил председатель РК им. В.И. Ленина.

«Знаете, как бывает: за черной полосой всегда наступает белая, самое главное – продолжать двигаться ей навстречу, вперед. Важно не унывать, искать пути решения тех проблем, которые сегодня перед нами ставит жизнь. Это самый надежный способ», – уверен Сергей Тарусов.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • С первых дней работы на промысле новые траулеры-сейнеры РК им. Ленина доказали: силы и средства, которые вкладываются в строительство флота, не напрасны. Фото пресс-службы правительства Камчатского края
  • С первых дней работы на промысле новые траулеры-сейнеры РК им. Ленина доказали: силы и средства, которые вкладываются в строительство флота, не напрасны. Фото пресс-службы правительства Камчатского края
  • В августе 2020 г. премьер-министр Михаил МИШУСТИН лично оценил «рыбные» инвестиции Камчатки. Фото пресс-службы правительства Камчатского края
  • Пандемия сдвинула сроки, но не отменила сдачу нового берегового рыбоперерабатывающего комплекса РК им. В.И. Ленина. Фото пресс-службы правительства Камчатского края
  • Пандемия сдвинула сроки, но не отменила сдачу нового берегового рыбоперерабатывающего комплекса РК им. В.И. Ленина. Фото пресс-службы правительства Камчатского края
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