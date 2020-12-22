22 декабря 2020 года

С исключением РРПК из АДМ разбираются в судах

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск РРПК о признании недействительным решения об исключении шести компаний группы из состава Ассоциации добытчиков минтая. Решение об апелляции будет приниматься после изучения мотивировочной части, сообщили в АДМ.

В сентябре общее собрание Ассоциации добытчиков минтая приняло решение об исключении из состава объединения шести компаний, входящих в группу РРПК. Причиной были названы предложения по реформированию отрасли, с которыми выступила Русская рыбопромышленная компания.

РРПК обжаловала решение об исключении. Как сообщили в пресс-службе Русской рыбопромышленной компании, Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск в полном объеме. Представитель группы обратил внимание на роль такой позиции для экономической деятельности РРПК: «Это значит, что компании Русской рыбопромышленной компании являются полноправными членами АДМ и в том числе сохраняют право в полном объеме использовать групповой сертификат MSC для поставок продукции на европейские рынки».

В Ассоциации добытчиков минтая информацию о решении суда подтвердили. «Да, арбитражный суд Приморского края огласил такое решение 21 декабря. Судебное решение еще не опубликовано. Решение суда первой инстанции вступает в законную силу через 30 дней после публикации, если не подана апелляция в вышестоящий суд. После изучения мотивировочной части ассоциация будет принимать решение о подаче апелляции. Как я сказал, для подачи апелляции есть 30 дней», – заявил Fishnews президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Разбирательства также идут вокруг обеспечительных мер, принятых судом в октябре. В РРПК отметили, что ассоциация, нарушая определение Арбитражного суда Приморского края, требования ФССП и представление органов прокуратуры, не проинформировала Lloyd's Register и Морской попечительский совет о том, что компании группы могут полноправно пользоваться MSC-сертификатом.

Однако в АДМ говорят, что с момента вынесения судебного акта ассоциация полностью и добровольно выполняет определение суда, о чем проинформировала службу судебных приставов, ведущую исполнительное производство.

«Определение суда об обеспечительных мерах имеет запретительный характер, оно не обязывает ассоциацию направлять какие-либо уведомления в MSC или Lloyd's Register», –отметил Алексей Буглак.

Он также добавил, что в Пятом арбитражном апелляционном суде рассматривается жалоба АДМ на отказ в отмене обеспечительных мер. Рассмотрение жалобы перенесено на январь 2021 г.

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