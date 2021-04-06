На что направить инвестквоты

Власти обсуждают второй этап программы инвестиционных квот вылова. Какой акцент нужно сделать при их распределении и как защитить права уже вложившихся в развитие предприятий – точки зрения на эту тему публикует журнал «Fishnews – Новости рыболовства».

Проблемы с поставками рыбы через Китай задали обсуждению темы инвестиционных квот на правительственных площадках новое направление – к береговым мощностям. Почему такой подход важен, в интервью «Fishnews – Новости рыболовства» рассуждает генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

«Нынешняя ситуация показала, что поддерживать надо берег. Ведь береговые предприятия не просто добывают и перерабатывают рыбу – они удерживают береговые территории. Производится продукция, возникает дополнительная добавленная стоимость. Люди получают зарплату, обеспечивают свои семьи, потребляют товары и услуги, обеспечивая развитие других отраслей. Возникает мультипликативный эффект развития территории», – считает рыбопромышленник.

За акцент на береговую переработку высказался и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Мы со своей стороны готовим предметные предложения по поводу того, какие перерабатывающие мощности можно в ближайшее время запустить. Речь идет о том, чтобы за два года обеспечить в значительной степени независимость от поставок на экспорт необработанных водных биоресурсов», – заявил глава региона.

Губернатор также рассказал о деталях своего предложения по инвестиционному индексу – этот механизм должен защитить предприятия, которые уже вложили серьезные средства на первом этапе программы инвестквот и не смогут столь же активно участвовать во второй волне.

«Глава региона предложил вариант, который поможет учесть то, что было сделано предприятиями в последние годы, а сделано было немало. Да, продумать механизмы расчета и использования такого норматива – сложная задача. Однако это позволит справедливо оценить вклад каждой компании в развитие», – прокомментировал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

За минувшие 15 лет отрасль прошла через множество изменений в регулировании. И все это время решения, их обсуждение и последствия освещал Fishnews. Как трансформировался рыбохозяйственный комплекс и вместе с ним отраслевые СМИ, рассказал председатель совета директоров медиахолдинга Эдуард Климов.

Также в номере – статья о проектах холдинга «Антей», репортаж с поднятия флага на траулере-процессоре «Баренцево море» и интервью с модератором популярного среди поклонников рыбалки телеграм-канала «Рыбаки Сахалина».

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