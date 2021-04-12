Рыба выбирает простые дороги

Все чаще компании – покупатели дальневосточной рыбы по всей России предпочитают автотранспорт для доставки продукции в свой регион – просто так для них быстрее и выгоднее. Барьеры, которые сдерживают развитие этого направления, можно снять простыми государственными решениями, уверены участники рынка.

Вопросы развития автоперевозок рыбопродукции с Дальнего Востока обсудили на круглом столе во Владивостоке. Его участниками стали представители компаний-добытчиков, дистрибьюторов и перевозчиков рыбы и банковского сектора.

Государство вновь поставило задачу упростить дальневосточной рыбе путь на внутренний рынок. По традиции на обсуждение вынесли предложения о льготах для железной дороги и Севморпути. Правительство готовится ввести субсидии для РЖД, а Минвостокразвития обратился к свежему опыту – механизму инвестквот, который на этот раз предлагается использовать для производства рефрижераторных контейнеров.

На этом фоне автомобильные перевозки отходят на второй план. Хотя, по официальной статистике, в общем объеме грузоперевозок именно этот вид транспорта занимает первое место, а его востребованность при доставке дальневосточной рыбы в центральные регионы России растет с каждым годом, отметила модератор круглого стола – главный редактор интернет-портала Fishnews.ru Маргарита Крючкова.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

По данным Росстата, за 10 месяцев 2020 года объем перевозок грузов автомобильным транспортом составил 4,37 млрд тонн, для сравнения: железнодорожным – 1,03 млрд тонн, морским – 19,8 млн тонн. Какая доля пришлась на рыбные грузы по каждому направлению, сказать сложнее, но свою статистику ведут торговые и транспортные фирмы.

Показательные цифры привела компания «Нерей», которая сегодня является крупнейшим российским дистрибьютором дальневосточной рыбы. Если в 2018 году в общем объеме перевозок компании на долю автомобильного транспорта приходился 51%, в 2019-м – 58%, то в прошлом году этот показатель составил уже 81%. В «Нерее» отмечают: такому росту способствовал в первую очередь выбор самих клиентов: все больше компаний из сфер рыбопереработки, розничной торговли, HoReCa склоняются к автоперевозкам на маршруты любой дальности. Приобретение торговой компанией собственного автопарка стало откликом на потребность рынка.

«Мы отталкиваемся от реального запроса наших клиентов. И опыт показывает (а статистика подтверждает), что на первое место выходят скорость и маневренность. Благодаря возможностям автотранспорта мы можем работать как с крупными, так и со средними и мелкими компаниями, формируя сборные грузы для нескольких клиентов одновременно. Более того, ассортимент продукции в таких партиях может достигать 15 наименований в одной машине. С точки зрения логистики ни один другой вид транспорта не позволяет делать этого: будет просто нерентабельно», – рассказал генеральный директор компании «Нерей» Андрей Забуга.

Выигрывает автотранспорт и в плане температурного контроля. При перевозке рыбы это особенно важно. Современные машины позволяют выдерживать мировой стандарт -22°C против действующей в России нормы -18°C, которая не лучшим образом отражается на качестве рыбопродукции, признают участники рынка.

Бывает так, что доставка по железной дороге для клиента обошлась бы немного дешевле, но он все равно выбирает автомобиль, добавил Андрей Забуга. В подтверждение он вновь привел статистику своей компании: автотранспортом рыбопродукция из Владивостока приедет в Новосибирск за 7 дней, в Омск – за 9, в Москву – за 12 дней. Вагонами и рефконтейнерами путь из столицы ДФО в столицу России займет до 21 дня. Разница в стоимости перевозки контейнером по железной дороге и автотранспортом при этом составит 1–1,5 рубля на килограмм

«Если сравнивать железнодорожные и автомобильные перевозки, то последние, с точки зрения мобильности, удобства и клиентоориентированности, безусловно, выигрывают», – согласился руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Степуро. Это подтверждает и опыт развитых зарубежных стран, где при наличии железной дороги основной объем перевозок все же приходится на автотранспорт. «В пересчете на тонну продукции железнодорожные контейнерные перевозки вроде как получаются дешевле. Но если условно пересчитать стоимость минуты для бизнеса – выйдет значительно дороже, ведь, выбрав автотранспорт, за тот же период времени вы сможете дважды, а то и трижды перевезти товар и заработать», – прокомментировал он логику выбора покупателей.

В ПОИСКАХ СВОБОДНОГО ТРАНСПОРТА

Затронули участники круглого стола и проблему сезонной загрузки транспорта. Ежегодно еще на этапе подготовки к лососевой путине встают вопросы с нехваткой подвижного железнодорожного состава и ростом тарифов на перевозку в периоды пиковой нагрузки. К сожалению, не хватает в августе-сентябре и машин.

«Благодаря собственному автопарку мы более оперативно способны удовлетворять запросы клиентов по отправке партий в самые разные регионы страны. Но того количества машин, которое у нас есть на данный момент, остро не хватает, и, конечно, мы будем его увеличивать», – отметил Андрей Забуга.

Только в 2020 году рефрижераторным автотранспортом «Нерей» доставил клиентам 50 тыс. тонн рыбопродукции, или порядка 4 тыс. тонн в месяц. В пересчете на количество задействованных машин это 200 единиц в месяц, или 50 в неделю.

«По нашей с коллегами оценке, потребность по Дальневосточному региону в целом – 1000-1500 рефрижераторных автомобилей в месяц. Именно для перевозки рыбы. Ожидаем, что в этом году цифра будет еще больше», – уточнил глава дистрибьюторской компании.

Дальневосточники традиционно пользуются услугами автотранспортных компаний из центральных и западных регионов – Барнаула, Иркутска, Нижнего Новгорода, Томска, Москвы, Набережных Челнов, Уфы и др. Причем по-настоящему крупных фирм, способных перевозить мороженую продукцию, в России единицы. Среди них нижегородская «Итеко» с автопарком в 3000 единиц, новосибирская «Делко» – 2500 единиц, томская «КДВ» – 500 единиц рефрижераторов.

Доверяют перевозчики не только зарубежным европейским автомобильным брендам, но и российскому автопрому. В отличие от судостроения, эта отрасль к настоящему моменту успела неплохо развиться – поддержка государства сыграла свою роль. Рынку грузоперевозок предлагаются вполне конкурентоспособные модели отечественных авторефрижераторов (правда, по-прежнему с большим количеством зарубежных комплектующих). Например, в автопарке компании «Союз-Логистик» (Набережные Челны), к которой дальневосточники также обращаются для перевозок рыбопродукции, – около 1200 машин марки «КАМАЗ».

На Дальнем Востоке самый крупный автомобильный парк современных рефрижераторов, осуществляющих перевозки по территории России, пока насчитывает всего 15 единиц.

«Мне кажется, это неправильно, что основные автохабы – только в центральных районах страны. В Приморском крае расположены ключевые порты, отсюда можно возить не только рыбу. Поэтому, я думаю, что здесь должны быть и свои автомобильные хабы», – выразил мнение президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Он напомнил, что в России основные районы промысла и внутренние рынки потребления разнесены друг от друга на многие тысячи километров. Последний год не просто заставил рыбаков пересмотреть давно отстроенную логистику, в том числе экспортную, но и обострил назревшие проблемы транспортной инфраструктуры

«Эта ситуация должна была когда-то проявиться, потому что вся «рыбная» логистическая конструкция, которую мы видим, начала создаваться в 50-х годах, когда строились наши порты, действовали иные стандарты», – отметил Георгий Мартынов. Не успевает за потребностями современного рынка и железная дорога. «Поэтому реальной альтернативой являются автомобильные перевозки», – уверен президент АРПП. Этому способствует более развитая инфраструктура автомобильных дорог.

РЕШЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТИ

Что же мешает рыбному региону наращивать специализированные автомобильные мощности для доставки потребителям одного из своих стратегических ресурсов?

Российские перевозчики постоянно поднимают вопрос о влиянии на стоимость грузоперевозок цены на топливо: доля этих затрат, по оценкам экспертов, в среднем составляет около трети стоимости автоперевозки, но это статистика центральных регионов. Для Дальнего Востока России топливный вопрос еще острее, т.к. здесь эта статья расходов достигает уже 50% в стоимости перевозок, отмечают сами представители рынка.

Прибавляются к этому и расходы на систему «Платон», в которой ставка рассчитывается по километражу – чем длиннее маршрут, тем дороже перевозка. На эту статью, по данным дальневосточных автоперевозчиков, приходится еще около 6,5% в транспортных расходах.

И, конечно, самым серьезным в плане затрат для бизнеса является вопрос покупки самого автомобиля. Андрей Забуга поделился с участниками встречи опытом своей компании по приобретению собственного автопарка. Конечно, это связано с серьезными финансовыми вложениями для бизнеса. «Нерей» рассматривал разные варианты производителей и самой техники, в итоге выбор был сделан в пользу европейских брендов.

С учетом реальной потребности Дальневосточного региона в расширении рефрижераторного автопарка для специализированной перевозки рыбы по России бизнес хотел бы увидеть заинтересованность государства. Тем более что в конечном счете этот вопрос перерастает в проблему доступности рыбопродукции для населения всей страны.

Решение, по мнению участников круглого стола, лежит на поверхности и не требует глобальных изменений нормативной базы или серьезной нагрузки на федеральный бюджет. Речь идет о поддержке бизнеса через механизмы субсидирования, льготных ставок и т.д. Простые инструменты для решения масштабных задач – развития внутренней логистики и товарных рынков, обеспечения продовольственной безопасности.

Для поддержки сельхозпроизводителей государством созданы вполне действенные и доступные механизмы льготного кредитования. В частности, 5 апреля на встрече с президентом России министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев упомянул о дополнительных возможностях для реализации фермерами собственной продукции. Стимулом для развития торговли сельхозпродукцией станет господдержка на приобретение мобильных торговых объектов и транспорта для организации выездной торговли, которая стала доступна с этого года, рассказал глава Минсельхоза.

Однако, к сожалению, пока подобная федеральная поддержка не распространяется на обновление или развитие специализированного автотранспорта для перевозки мороженой продукции, подтвердил Алексей Степуро.

По мнению представителя банка, в данном вопросе можно рассматривать, скорее, варианты с разовым решением на уровне правительства поддержать тот или иной проект на период пандемии, с учетом имеющихся сложностей с экспортом. Либо это могла бы быть более системная, долгосрочная мера – целевая программа обновления либо расширения транспортного парка, но лишь в том случае, если речь будет идти о развитии автоперевозок в масштабах всего региона, т.е. о глобальном проекте на длительный срок.

«Как банк, ориентированный на отрасль и вопросы, связанные с обеспечением продовольственной безопасности Российской Федерации, мы понимаем, что входить в подобные проекты – это наша обязанность и ответственность», – заверил участников круглого стола представитель Россельхозбанка. По его словам, РСХБ продолжит поиск оптимальных для данного вопроса инструментов поддержки.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс» Яна Яшина:

– Государство принимает действительно глобальные решения, делая ставку на развитие РЖД и Севморпути как основных инструментов перевозки рыбы. Но из года в год кардинальных подвижек так и не происходит. Я думаю, не надо заново изобретать велосипед, а стоит обратить внимание на рабочий инструмент, который выбирает для себя сам бизнес, – это автомобильные перевозки. Давайте не забывать, что между Владивостоком и Москвой существует целая страна – большие и маленькие города, для которых важно развивать гибкую логистику. Для решения этого вопроса есть действительно простой путь, не требующий от государства глобальных действий и вложений, – это льготные кредиты государственных банков, субсидии и преференции программ господдержки, которые нужно дополнить новыми целями. Ведь купить автомобиль – гораздо проще, чем построить судно.

Президент АРПП Георгий Мартынов:

– К сожалению, государство до сих пор не определилось, чего оно хочет от рыбной отрасли: либо получения денег (что мы сегодня и наблюдаем), либо все-таки насыщения внутреннего рынка продукцией. Когда-то мы к этому придем, и благодаря возможностям автоперевозок – доставке небольших партий напрямую в магазины в самых разных уголках страны, – получим, наверно, ответ на все вопросы. Полагаю, и бизнесу, и банкирам, и государству есть над чем подумать.

Наталья СЫЧЕВА, газета «Fishnews Дайджест»