Единый реестр контрольных мероприятий заработает с июля

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий. Этот список должен сделать сферу контроля более прозрачной.

Новый реестр начнет действовать с 1 июля 2021 г., сообщили Fishnews в пресс-службе правительства. С этого момента контролеры не смогут проводить проверки, если заблаговременно не внесут запланированные мероприятия в реестр. Отвечать за его ведение будет Генпрокуратура.

«Единый реестр синхронизируют с порталом госуслуг. Через личные кабинеты на этом ресурсе предприниматели смогут отслеживать всю информацию о предстоящих проверках, видеть принятые по итогам прошедших мероприятий решения. Размещаемой в едином реестре информацией бизнес в дальнейшем сможет пользоваться для досудебного обжалования решений контрольных органов», - рассказали в пресс-службе.

В правительстве напомнили, что в августе 2020 г. Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента по досудебному обжалованию решений надзорных органов. В «пилоте» участвуют 19 контрольных ведомств по 63 видам контроля.

С 1 июля 2021 г. процедура досудебного обжалования решений надзорных органов будет введена для отдельных видов контроля, определенных правительством. С 1 января 2023 г. она начнет поэтапно внедряться для всех видов контроля, которые регулируются законом о госконтроле.

Перейти на новые правила в работе контрольно-надзорных органов поручил президент Владимир Путин. В 2020 г. был принят новый закон о государственном контроле. Основные положения этого документа вступят в силу с 1 июля 2021 г.

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