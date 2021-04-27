Наука даст рыбопромышленникам долгосрочные ориентиры

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии создает концепцию развития рыбохозяйственной науки до 2050 г., сообщил директор ВНИРО Кирилл Колончин. Предусмотрены исследования для различных сфер отраслевой промышленности.

Доклад главы ВНИРО на коллегии Росрыболовства в Светлогорске был посвящен новым вызовам, которые ожидают российскую рыбохозяйственную науку в перспективе 10, 20 и 30 лет.

«Мы сегодня достигли общего объема вылова водных биоресурсов в размере 5 млн тонн. Он может немного вырасти, может снизиться. Дальше будет увеличиваться лишь выход денежной массы с этих объемов добычи за счет более глубокой переработки ресурсов, но существенно нарастить вылов в традиционных для нас акваториях будет сложно», - отметил Кирилл Колончин.

По его словам, встает вопрос – как развивать отрасль дальше. Глава института напомнил, что сегодня активно и результативно проводятся исследования перспективных районов промысла, включая Арктику и Антарктиду. На этих направлениях разведан ряд новых запасов биоресурсов, которые сегодня уже определены для освоения.

«Исходя из мировых трендов и с учетом богатого исторического опыта институт, который объединил сегодня все бассейновые рыбохозяйственные научные учреждения, приступил к разработке концепции развития рыбохозяйственной науки до 2050 года. Она должна дать ориентиры промышленности на долгосрочную перспективу», - сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Так как на базе института теперь функционирует и Центр отраслевой экономики, эти расчеты будут иметь под собой не только биологические, но и экономические основы, подчеркнули в пресс-службе.

В концепцию планируется включить исследования и разработки мирового уровня в области фармакологии и геномики. Предполагается, что перспективным направлением будущего станет расшифровка геномов глубоководных организмов с уникальным метаболизмом - для использования в морской фармакологии, аквакультуре и сельском хозяйстве.

«Под эти цели уже создается научный центр мирового уровня (НЦМУ), объединяющий ведущие научные и образовательные организации страны в области морских исследований», - заявили во ВНИРО.

Перед НЦМУ стоят задачи по созданию перспективных технологий добычи и переработки антарктического криля, рыб и беспозвоночных, водорослей и морских трав, а также технологий индустриальной аквакультуры, производства лечебного питания.

Для исследований планируется использовать роботизированные автономные системы исследований океана, беспилотные летательные авиакосмические средства. Вся информация, поступающая от этих комплексов, будет аккумулироваться и обрабатываться в центрах мониторинга.

Реализовывать научные разработки предполагается на площадках технопарков ВНИРО – «Красносельского» в Москве и на острове Попова во Владивостоке.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews