Роман Витязев: Марифермеры ждут объективности контролеров

При проверках аквафермеров на обязательные объемы производства необходимо учитывать причины, по которым может не исполняться это требование, отмечает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на коллегии ведомства обратил внимание на требования к аквафермерам по обязательному производству продукции.

«К сожалению, мы видим, что не везде предприятия, получившие участки, начали заниматься данной работой», - отметил глава федерального агентства.

Он поручил территориальным управлениям до конца года проконтролировать, как пользователи участков для аквакультуры выполняют взятые на себя обязательства. Эти проверки соблюдения требований ТУ должны взять «на постоянное ежегодное исполнение», сообщает корреспондент Fishnews.

Между тем зачастую аквафермеры не исполняют это требование не вследствие злого умысла, а по независящим от них объективным причинам, отметил председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

Глава отраслевого объединения напомнил про внезапно возникшие проблемы с работой на участках в охранной зоне морского заповедника, а также про ситуацию с РВУ в границах региональных памятников природы. Тогда решение вопроса затянулось на годы, что, в свою очередь, негативно отразилось на производственных планах.

Руководитель ДВ СПМ обратил внимание, что производство продукции аквакультуры могут затормозить и другие административные барьеры, пробелы в законодательстве, банальное хищение урожаев, природные факторы, например, тайфуны.

«Хотелось бы, чтобы теруправления учли эти факторы при подготовке к проверкам и инспекции прошли без перегибов на местах», - выразил мнение Роман Витязев.

Он напомнил про еще один важный вопрос - до сих пор не скорректированы минимальные объемы выращивания. «Аквафермеры давно указывают, что показатели сильно завышены, это подтверждает отраслевая наука, регулятор в курсе ситуации. Очевидно, что нужно быть последовательными: прежде чем оценивать результат работы, нужно сначала установить реально достижимую минимальную планку», - заметил председатель союза.

Кроме того, никуда не делись сложности с оформлением земельных участков в прибрежной зоне, строительством производственных мощностей в водоохранных зонах – все это мешает реализовывать в полном объеме инвестпроекты в сфере марикультуры. В том числе по производству молоди, переработке выращенных гидробионтов, констатировал глава ДВ СПМ.

«Ранее наш союз сам предлагал оценить эффективность работы участков. Но надо помнить, что у марикультуры сейчас множество проблем. Поэтому при проверках обязательно нужно проводить тщательный анализ – почему не в полную силу работает тот или иной участок, – считает руководитель союза. - Нужно также выяснять, что предпринимает аквафермер для улучшения отдачи от своего РВУ, какими механизмами поддержки пользуется. Ведь существуют различные преференции. Например, у нас в Приморье действуют льготы для резидентов свободного порта Владивосток, также на региональном уровне оказывается точечная поддержка инвесторам».

При этом глава отраслевого объединения подчеркнул: если нарушение не вызвано объективными сложностями, с нерадивым пользователем действительно нужно расторгать договор. «Таким образом, простаивающие участки смогут через аукцион обрести новых хозяев и способствовать развитию отраслевой экономики», - подчеркнул Роман Витязев.

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