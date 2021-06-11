Рыбаки Приморья изучают новые рынки сбыта

Совет Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья обсудил свежие изменения законодательства, логистику и экспорт в пандемию, взаимодействие с госорганами.

Предприятия, входящие в состав АРПП, и руководство ассоциации готовятся участвовать в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологии. Большой съезд рыбного бизнеса пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июля. Планируется обсудить влияние на отрасль пандемии коронавируса, вопросы логистики, кадров, аквакультуры, рассказал о деловой программе форума президент ассоциации Георгий Мартынов.

Сейчас рыбная промышленность разных стран перестраивается под изменения, которые внесла пандемия. Ситуация непростая, подчеркнул руководитель АРПП. Впереди лососевая путина, когда значительные объемы рыбы пойдут через транспортный узел в Приморье и потребуются свободные холодильные мощности.

При поставках в Китай вопросы возникают не только при работе через порты, пример – ситуация с заполнением «сертификатов здоровья» при перевозках через сухопутный погранпереход «Краскино – Хуньчунь».

Важно работать над расширением рынков, подчеркнули в АРПП и рассказали о предложениях с вьетнамской стороны. «Как говорят высокопоставленные представители Вьетнама: «Нам не хватает рыбы холодных морей», – отметил Георгий Мартынов.

Необходимо развиваться и на внутреннем рынке. Члены ассоциации изучают возможности нового промышленно-продовольственного кластера «Максимиха» в Подмосковье. В рамках форума в Питере Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья планируется подписать меморандум о сотрудничестве с руководством ППК.

Обсуждались также изменения законодательства – постановление по «незаходным судам» и поправки по прибрежному рыболовству, которые Госдума приняла во втором чтении 9 июня. Планируется разработка новой законодательной инициативы в сфере контроля рыболовства – ассоциация будет следить за процессом, чтобы изменения не навредили законопослушным рыбакам.

Чтобы решать важные для отрасли вопросы, АРПП участвует в работе на различных площадках. В их числе и общественные советы при ведомствах. Георгий Мартынов входит в совет при Росрыболовстве, первый вице-президент ассоциации Александр Васьков – в ОС при ФАС. В июле-сентябре планируется провести совместное заседание советов.

Ассоциация также обратилась к главе антимонопольного ведомства Максиму Шаскольскому с предложением проанализировать влияние дорожной карты по развитию конкуренции на рыбное хозяйство и представила свои оценки ситуации.

Георгий Мартынов рассказал и о сотрудничестве с коллегами из других регионов – в составе Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Работа КС освещается на сайте Fishnews. «Наша деятельность привлекает внимании общественных организаций со всей страны – к нам обращаются с предложениями о совместной работе», – отметил президент АРПП.

Обсуждалась и подготовка ко Дню рыбака. Планируется, что во Владивостоке для главного отраслевого праздника задействуют несколько локаций, основные мероприятия должны пройти на Спортивной набережной, сообщил глава агентства по рыболовству Приморского края Валерий Корко.

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