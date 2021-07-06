Переработка и холод: пора ли говорить о локализации?

Российские производители технологического и холодильного оборудования проанализировали, какой процент локализации они способны показать при строительстве рыбоперерабатывающих производств и промышленных холодильников.

Пандемийные ограничения обострили вопросы с нехваткой холодильных и перерабатывающих мощностей на территории России. Велика вероятность, что это отразится на выборе приоритетов для второй волны инвестиционных квот. Какие объекты войдут в программу и какие к ним предъявят условия, регулятор обещает обсудить со всеми заинтересованными сторонами.

Среди дискуссионных требований к инвестобъектам остается локализация. Напомним, что требования по локализации нашли отражение в постановлении Правительства РФ № 633 от 25 мая 2017 г. лишь в отношении флота, строящегося под инвестквоты. За четыре года, по оценке представителей рыбной отрасли, в рыболовном судостроении этот показатель смог достичь лишь 30–35%.

А как складывается ситуация в строительстве и оснащении береговых объектов?

Перерабатывающие заводы

В дальневосточных компаниях «Технологическое оборудование» и «Дальрыбтехцентр» (ДРТЦ) проанализировали проекты, реализованные в кооперации либо самостоятельно. Это заводы, спроектированные и построенные за последние 1-2 года (в том числе в рамках программы инвестиционных квот), а также модернизированные цеха. Большой процент в заказах составляют объекты, рассчитанные на глубокую рыбопереработку. Среди примеров – заводы для компаний «Русский минтай», «Колхоза «Октябрь», «Невод», «Нептун», «Корякморепродукт», РК им. В.И. Ленина (заводы «Командор» и «Ударник») и другие.

«Как показывает наш опыт, процент локализации для береговых заводов возможен очень серьезный. В денежном выражении – около 50% (минимальный – 45%). В количественном, если считать в единицах изделий, изготовленных нами для этих предприятий, выходит до 90%», – сообщил Fishnews генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег Комаров.

Такая разница объясняется высокой стоимостью импортного оборудования, которому в России пока нет аналогов. В то же время есть примеры заводов, в которых используются разделочные машины отечественного производства. По таким объектам процент локализации и в денежном выражении может доходить до 80–90%. «Это говорит о том, что для глубокой переработки мы в состоянии производить очень значительную часть оборудования. И, самое главное, мы способны прописывать технологию и решать с заказчиком все технологические проблемы еще до того, как завод будет построен», – отметил Олег Комаров.

В ДРТЦ подтвердили расчеты своих коллег. «Из нашего опыта проектирования технологических цехов (береговых и судовых) и заводов можем констатировать следующее: в общей номенклатуре изделий (машин и оборудования) есть возможность самостоятельно изготавливать до 90% позиций. В стоимостном выражении процентное соотношение находится в диапазоне 40–90% (в зависимости от состава оборудования)», – прокомментировал генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко.

При этом у обеих компаний есть опыт сертифицирования своей продукции для подтверждения ее российского происхождения – по постановлению правительства № 719. В производственно-инжиниринговых компаниях отметили: при строительстве перерабатывающих заводов под инвестквоты целесообразно включать долю обязательной локализации отечественного оборудования до 50%.

Холодильники

Как показал опрос Fishnews, готовность к законодательному закреплению требований по локализации в отношении береговых объектов есть и среди производителей холодильного оборудования.

«В настоящее время мы занимаемся реализацией проектов, в которых уровень локализации, по нашим подсчетам, составляет 82% в стоимостном выражении, – поделился информацией заместитель директора по развитию ООО «ИНГЕНИУМ» Валерий Погребняк. – Речь идет о комплексных проектах под ключ: мы как инжиниринговая и производственная компания занимаемся проектированием, изготовлением холодильного оборудования, его монтажом, а также сервисным обслуживанием».

Предприятие также ежегодно проходит экспертную оценку ТПП для получения заключения Минпромторга о соответствии требованиям постановления № 719.

Другая компания – ООО «Колд Трейд» – занимается производством компрессорного и вспомогательного оборудования в открытой экономической зоне Калининградской области. Для этого наличие сертификата ТПП, подтверждающего российское происхождение продукции, является обязательным условием.

«Самый первый свой сертификат мы получили для линейки выпускаемых компрессорных агрегатов. Процентное соотношение между зарубежными и российскими комплектующими в нем составляет 60% на 40%. Аналогичное соотношение и в наших щитах управления», – рассказал генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел Клименко. С 2020 г. компания также приступила к выпуску сосудов, работающих под давлением, где используется 100% отечественное сырье.

При этом «Колд Трейд» также ориентирован на реализацию комплексных проектов. Анализ одного из последних (холодильника на 15 тыс. тонн в Приморском крае) показал, что среднее значение локализации в количественном выражении составило 30/70% российского и зарубежного оборудования, в стоимостном выражении – порядка 37/63%.

Исходя из этого, полагают эксперты, в готовящейся нормативной базе ко второй волне инвестквот, в случае включения в программу холодильных мощностей, стоит учитывать именно статус производителя. Если оборудование, которое используется при реализации такого инвестпроекта, произведено на российском предприятии и имеет как минимум акт экспертизы Торгово-промышленной палаты РФ и сертификат о происхождении продукции (по постановлению правительства № 719), то такой проект и должен претендовать на поддержку государства.

Такое решение позволило бы оценивать и участие инжиниринговых компаний, которые разрабатывают и выпускают комплексное технологическое оборудование либо делают проект целого перерабатывающего завода. Сертификация всего производства, а не отдельных единиц серийного оборудования, упростила бы путь к повышению локализации в этой сфере, полагают представители отрасли пищевого машиностроения.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.